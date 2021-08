Em SP, mãe com covid invade UTI Neonatal para ver bebê e é removida pela polícia

Uma mulher que teve diagnóstico positivo para covid-19 furou o período de quarentena e entrou na UTI Neonatal para ver seu bebê que nasceu há nove dias e está internado. O caso aconteceu na Maternidade de Campinas (SP), na noite deste domingo (22).

O Hospital precisou chamar a Polícia Militar para retirá-la do local, após as tentativas frustradas de removê-la. De acordo com a assessoria da Maternidade, a mulher recebeu alta depois de dar à luz, mas precisava permanecer em isolamento até terça-feira (24).

O pai da criança foi ao hospital para uma visita, e a mãe se aproveitou do cadastro dele para ultrapassar a catraca, sem autorização. Ela correu pelas escadas da unidade até chegar ao andar da UTI Neonatal e entrar em uma das salas, onde o filho está em uma incubadora.

Em nota, a unidade garante que "em nenhum momento houve risco à integridade, à segurança e à saúde de mães, puérperas ou bebês internados".

O bebê nasceu prematuro, de 34 semanas, e dois testes indicaram negativo para covid-19. Ainda segundo o documento, a mulher se recusou a deixar o local mesmo com seguranças e profissionais da área médica tentando acalmá-la e solicitando a saída dela. Com isso, a polícia foi acionada para retirá-la do local por volta das 18h30.

“O tempo em que esteve na UTI Neonatal, a puérpera permaneceu com a máscara de proteção e ao lado da incubadora de seu próprio filho, não tendo tido qualquer contato com outras crianças internadas", informou a unidade. “Apesar de serem consideradas muito baixas as possibilidades de contaminação da forma como os fatos ocorreram, foi realizada uma higienização completa do local.”

Um boletim foi registrado pela Polícia Militar no local e o caso ainda deve ser apresentado à Polícia Civil.