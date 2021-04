Em Teresina, Vitória fecha preparação para pegar o 4 de Julho

O Vitória está pronto para enfrentar o 4 de Julho, pela 8ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Nesta sexta-feira (9), no estádio Alberto Silva, em Teresina, o Leão encerrou a preparação para a partida. Foi o único treino do elenco rubro-negro em campo aberto antes do duelo.

O técnico Rodrigo Chagas separou os titulares e comandou um trabalho tático. Em seguida, encerrou a preparação com uma atividade de bola parada, ofensiva e defensiva.

O jogo contra o 4 de Julho será no sábado (10), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro. O Vitória é o vice-líder do Grupo B, com 12 pontos, e, se ganhar, assegura a vaga nas quartas de final.