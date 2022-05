Em três meses, duas mil ligações irregulares foram retiradas em comércios na Bahia

Nos três primeiros meses de 2022, técnicos da Neoenergia Coelba identificaram e removeram cerca de duas mil ligações irregulares em unidades comerciais na Bahia. As operações recuperaram, neste recorte, 9,5 milhões de quilowatt-hora, energia suficiente para abastecer 81 mil residências durante um mês.

As irregularidades foram flagradas, entre outros locais, em restaurantes, supermercados, hotéis, lojas de construção e de pets espalhados em diversas regiões da Bahia. Nos três primeiros meses do ano, as equipes da concessionária inspecionaram mais de 7 mil unidades comerciais no Estado.

“Quando o estabelecimento comercial furta energia elétrica, além de cometer crime, ele está promovendo uma concorrência desleal no setor, prejudicando toda uma cadeia econômica e levando uma vantagem indevida. Por isso é importante que os diversos segmentos da economia fiquem atentos a este tipo de prática criminosa e denuncie”, explicou o gerente de Operações da Neoenergia Coelba, Tales Itaborai.

Considerando todos os segmentos de consumidores – residenciais, rurais, industriais e comerciais, a Neoenergia Coelba identificou, no primeiro trimestre de 2022, aproximadamente 30 mil irregularidades em toda a Bahia. No total, foram recuperados 93 milhões de quilowatt-hora, energia suficiente para abastecer todo o município de Vitória da Conquista durante três meses.

A distribuidora estima que cerca de R$ 2,6 milhões referentes a impostos deixariam de ser recolhidos devido a atuação fraudulenta nas unidades flagradas com irregularidades em todo o Estado. Porém, com a atuação de combate ao furto de energia pela Neoenergia Coelba, esse valor será recuperado e poderá ser revertido em benefício da população.

Crime e denúncias

A Neoenergia Coelba reforça que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão pela prática. Além de ilegal, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia das regiões, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

Por isso, é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba, na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.