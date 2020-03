Em véspera de paredão, Pyong faz sessão de hipnose com brothers

Emparedado, o Pyong Lee resolveu fazer uma sessão de hipnose com os brothers na noite dessa segunda-feira (2), dentro do BBB20. Ele convidou as pessoas que estão mais próximas dele para participar do momento.

Em uma parte da hipnose, Ivy conseguiu ver Tiago Leifert dentro da casa. Na frente dela estava, na verdade, Manu Gavassi. Em outro momento, ela conseguiu ver o próprio filho, mas, na verdade, era Gabi. Veja um trecho:

15. Acho que a mais esperada, a Ivy vendo o filho dela, resumi o vídeo para o momento que começa a sugestão. Antes disso, a Manu seria o filho, mas ela não curtiu a ideia, então foi a Gabi #Hipnose #bbb20 pic.twitter.com/YGOkMeWJko — Giulia ????????‍???????? (@giharantes2) March 3, 2020

No entanto, a sessão de hipnose não agradou a todos. Mari avisou a Guilherme que Gabi estava participando do momento. "Eu vi, pois é. Não gostei, não, viu?", reclamou o brother.

Flayslane também não curtiu a ideia. "Eu não vi e não faço questão de ver esse pão e circo", declarou.

Depois Guilherme foi conversar com Gabi e contou aos amigos o que disse. "Eu falei assim: 'acho ridículo e quem está aplaudindo também'".

"Estou prestes a sair, com um cara que está no Paredão e ela está lá com ele, aplaudindo", fala Guilherme. "Gente, posso colocar uma pergunta aqui? Posso ser sincera? Não me levem a mal, eu quero ouvir a opinião de você. Isso não é um jogo dela também?", questiona a influenciadora digital. O modelo diz achar que não. "Amor em primeiro lugar. Quem ama estaria aqui, independente do lugar de jogo", rebate Mari.