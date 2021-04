Em vídeo, Renan Bolsonaro cospe água em mãe, que o defende: 'Brincadeira'

Um vídeo de Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viralizou mostrando ele cuspindo água na cara da mãe, Ana Cristina Siqueira Valle. Depois da repercussão, Ana saiu em defesa do filho, dizendo que se tratou de uma brincadeira sem desrespeito.

As imagens foram feitas no TikTok. Renan participa de um desafio na rede social, pedindo que a mãe imite sons de animais. Quando ela diz que não sabe fazer o som de uma baleia, Renan, que estava com água na boca, cospe tudo na cara da mãe. Ela dá um tapa no filho, que ri.

"Ele não cuspiu na minha cara, ele fez uma brincadeira como tantos filhos vêm fazendo com suas mães. A gente tá vendo em tempo de pandemia todo mundo em casa curtindo, brincando, tirando onda com a cara da mãe e ele fez com a minha", disse Ana Cristina em vídeo no Stories do Instagram de Renan, depois da repercussão.

Ela revelou que ficou brava na hora com Renan, mas depois achou graça. Afirmou também que a repercussão não era para acontecer. "Agora a mídia pega, porque ele tá brincando e faz disso como se fosse uma ofensa, como se ele tivesse me desrespeitado. Não foi isso que aconteceu. Quem viu sabe, achou graça, eu também achei graça, na hora fiquei brava, dei uns tapas, mas tá tudo bem".

Renan falou que jamais cuspiria de forma desrespeitosa na mãe. "Meu filho me respeita muito, ele jamais cuspiria na minha cara", concorda a mãe.