Em vídeo, torcedor pede desculpas após injúria contra lateral do Bahia

Um dos torcedores acusados de cometer injúria racial contra o lateral Luiz Henrique, do Bahia, durante a partida do tricolor com o CSA, na última quarta-feira (16), publicou um vídeo nas redes sociais no qual pede desculpas ao jogador.

"Boa tarde, estou vindo aqui me retratar pelo episódio que aconteceu na Arena Fonte Nova, na partida do Esporte Clube Bahia e CSA, onde eu fiz uma brincadeira de mau gosto me referindo ao atleta Luiz Henrique. Vim aqui me retratar, pedir mil desculpas ao atleta, ao Esporte Clube Bahia", iniciou ele.

"Foi um momento de infelicidade, brincadeiras, onde eu fui filmado pela página do Instagram do Bahia Mil Grau. Quero me retratar diante de toda sociedade, todos os torcedores do Bahia. Foi um momento mesmo de infelicidade minha. Quem me conhece sabe da minha índole, e jamais faria uma ofensa dessas. Então, Luiz Henrique, sinceras desculpas, me perdoa. Grande abraço", completou o torcedor.

A injúria foi cometida na Fonte Nova, quando os jogadores do Bahia estavam no aquecimento. No vídeo, que foi postado pela página Bahia Mil Grau, o torcedor faz piadas com o cabelo de Luiz Henrique. Um outro torcedor, que faz a filmagem, também dá risada em tom jocoso.

"Que cabelo feio da desgraça. É você mesmo, que cabelo feio. Corta esse cabelo direito", diz o torcedor em direção a Luiz Henrique, que tem o cabelo black power.

Os dois torcedores foram identificados pelo Bahia. Como eles são sócios do clube, o tricolor encaminhou denúncia ao Conselho Deliberativo. Agora, a Comissão de Ética vai investigar a situação e elaborar parecer. A punição vai de advertência até a exclusão do quadro de sócios.

O lateral Luiz Henrique ainda não decidiu se vai registrar boletim de ocorrência para processar criminalmente os dois envolvidos. Já a página Bahia Mil Grau disse que o administrador responsável pela postagem será afastado do perfil. A página perdeu o patrocínio que tinha da cervejaria Brahma.