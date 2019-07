Em vistoria, Bruno Reis cobra agilidade em obras da Cidade Baixa

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, reuniu representantes de todos os órgãos da prefeitura nas ruas da capital baiana para vistoriar, neste sábado (27), um conjunto de intervenções em execução na Cidade Baixa. Apenas na região do Centro Histórico, a atual gestão prevê investimentos de R$ 300 milhões.

“Temos um volume grande de obras em Salvador. Precisamos sempre acompanhar de perto o andamento dessas intervenções, para identificar eventuais problemas, que surgem no decorrer da execução de qualquer projeto, e facilitar a busca por soluções e a tomada de decisões, fazendo com que o cronograma seja devidamente cumprido”, afirmou Bruno Reis.

Chamada pelo vice-prefeito de “Sabadão das Vistorias”, a atividade inspecionou as obras da construção do Mercado de São Miguel, na Barroquinha, e da revitalização dos Arcos da Montanha, das praças Cairu e Marechal Deodoro, da Rua Miguel Calmon e do Elevador do Taboão, no Comércio.

(Divulgação/Secom)

A equipe também vistoriou as intervenções da segunda etapa da revitalização da Colina Sagrada e da construção do Caminho da Fé, que vai criar uma via de peregrinação entre o Santuário de Irmã Dulce e a Basílica do Senhor do Bonfim. O vice-prefeito ainda esteve na Ribeira, avaliando os estragos feitos pela ressaca da maré em frente à igreja de Nossa Senhora da Penha.