Emanuelle Araújo brilha em musical da Broadway

Ex-vocalista da Banda EVA é sucesso no musical Chicago (divulgação)

A cantora e atriz baiana Emanuelle Araújo, que ficou conhecida por ter substituído Ivete Sangalo na Banda Eva, está fazendo o maior sucesso no musical da Broadway, Chicago, onde fica em cartaz até o dia 29 de maio no Teatro Santander, em São Paulo. Com um elenco de 23 atores e orquestra de catorze músicos, a superprodução conta a história das assassinas Velma Kelly (Emanuelle Araújo) e Roxie Hart (Carol Costa), que trabalhavam em um nightclub e tentam, atrás das grades, brilhar na mídia. O musical, criado pelo americano Bob Fosse (1927-1987), com Fred Ebb e John Kander, ganhou uma versão no cinema, em 2002, além de outra montagem teatral nacional, em 2004.





Jonga Cunha mistura música e literatura (Foto de Sércio Freitas - Divulgação)

Jonga Cunha lança novo livro: Nem Tudo É Festa

Advogado, músico, radialista e produtor musical, Jonga Cunha vai lançar seu primeiro romance policial, Nem Tudo é Festa. É uma história intrigante sobre os bastidores da música contada através de dois personagens principais: Joshua e Patric.

Recheada de confusão, ação e surpresa, a obra será lançada no dia 11 de abril, às 19h, no Restaurante Pereira do Shopping da Bahia. “Foi um desafio muito grande pra mim e levei anos tentando reunir passagens de uma história fictícia que eu tentei elaborar e ela foi desenvolvendo. Hoje me sinto muito realizado porque eu consegui, é uma surpresa até para mim. Foi muito difícil. Eu espero principalmente que as pessoas se divirtam e gostem do livro”, afirma Jonga.

As atrações do Micarê em Brasília

Festival Micarê vai movimentar Brasília

Mais uma boa notícia para a turma da axé music. O Festival Micarê está confirmado para os dias 29 e 30/4 e 1/5 em Brasília, com grandes atrações. Serão três dias de muita folia com um line-up formado por Bell Marques, Durval Lellys, Banda Eva, Timbalada, Saulo, Rafa e Pipo, Tuca Fernandes, Filhos da Bahia e os brasilienses Adriana Samartine e Thiago Nascimento. O retorno do entretenimento coletivo traz junto o compromisso em oferecer um evento seguro. Para isso, os foliões deverão estar devidamente vacinados e apresentar o cartão de vacina na entrada. O evento é organizado por André DAlessandro (Medley Produções), Carlos Alberto Alves (BackStage), Marcelo Piano (UPiano Entretenimento), Luciano e Rodrigo (Verri e Verri Produções) e Talmo Tavares (GT10) .

Muquisamba é a novidade do Carnaval de 2023

Vem aí um novo bloco das Muquiranas Produções. É o Muquisamba, que vai desfilar no domingo de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida) O lançamento acontecerá dia 1º de maio, às 13h, no Deck Park do Shopping Bela Vista. As atrações confirmadas são: Jau, Psirico, Escandurras, CBX Samba Clube, Pagode do Segredo e Filhos de Jorge.

TUM-TUM-TUM*

1 Dia 21 de maio, o cantor e compositor Edson Gomes vai comemorar seus 50 anos de carreira. Será realizado um grande show com grandes atrações. O primeiro nome confirmado é o Steel Pulse, diretamente da Inglaterra! Mas a produção promete divulgar brevemente o local do evento e outros convidados.

2 O Ensaio do cantor e compositor Bambam tem sua estreia marcada para o dia 27 de março, a partir das 23h, no ZOMO ZONE SALVADOR, localizado na Rua da Paciência ,116, 2º andar, Rio Vermelho. Bambam está no mercado há muito tempo sempre procurando fazer coisas novas.

3 O Espaço de Eventos de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi o local escolhido para o Cabo Folia 2022, que acontece de 21 a 23 de abril. No primeiro dia, quinta-feira (21) se apresentam Harmonia do Samba, Ludmilla e Léo Santana. Na sexta-feira (22) Parangolé, Dennis DJ e Bell Marques. E no sábado (23) Durval Lelys, É O Tchan e Tuca Fernandes.