Embalado, Vitória recebe o Brasil de Pelotas para confirmar reação

Em um momento raro na temporada, o Vitória vem de dois bons resultados seguidos. Na rodada passada da Série B, o Leão ganhou do Sampaio Corrêa, no Maranhão. Depois, bateu o Itabaiana em casa, pela pré-Copa do Nordeste. Agora, terá mais um duelo importante pela Segundona, e manter a boa sequência é fundamental na briga contra o rebaixamento.

Neste sábado (23), às 16h30, o rubro-negro recebe no Barradão o Brasil de Pelotas, um time que praticamente não tem mais pretensões no torneio. Com apenas 20 pontos, o Xavante é o lanterna da competição e tem chances ínfimas de escapar da queda. Além disso, a equipe gaúcha não ganhou uma vez sequer como visitante - em 15 jogos fora de casa, somou cinco empates e 10 derrotas, um rendimento de 11,1%.

Apesar dos números inferiores do rival, o técnico Wagner Lopes alertou: não dá para entrar no jogo com o pensamento que já venceu. É importante manter-se atento.

“O jogo é de paciência. Temos que jogar os 90, 100 minutos concentrados, disputar todos os lances como se fossem decisivos, porque só isso vai realmente nos dar o resultado que precisamos (...) A gente sabe que será um jogo complicado, difícil, o time deles teve uma reformulação, muitos jogadores entrando. Sabemos que a classificação na tabela não mostra o que a gente vai enfrentar. Temos que estar concentrados e dispostos a correr para fazer um grande jogo e, consequentemente, impor nosso ritmo dentro de casa”.

Contra o Xavante, o Vitória terá o apoio de sua torcida. Será, inclusive, a primeira partida desta Série B com a presença do público no Barradão. Pela pré-Copa do Nordeste, o reencontro deu certo: 3x0 sobre o Itabaiana.

Vencer o Brasil ainda pode ser a luz no fim do túnel que o Leão tanto precisa. Há 15 rodadas seguidas na zona de rebaixamento - e ocupando a vice-lanterna, com 29 pontos -, o time tem a chance de sair do Z4 em duas partidas. Para isso, terá que ganhar esse e o duelo seguinte, contra a Ponte Preta - e torcer para que o Londrina não derrote o Confiança no sábado que vem.

Escalação

Para o duelo, Wagner deve manter a base da escalação dos últimos jogos. Porém, haverá uma mudança forçada no ataque. Manoel, que é o centroavante titular, está machucado e foi vetado pelo departamento médico. O substituto seria Samuel, mas o treinador descartou a hipótese, pois o jogador está fora de forma. Já Eron se recupera de lesão.

O técnico pode deslocar Fabinho, que também joga centralizado, para a posição. Wagner, contudo, não se mostrou muito favorável.

“A partir do momento que você vai improvisar, você precisa pensar bem. O Fabinho já tinha treinado isso nas semanas anteriores, sei que posso contar com ele. Mas aí você mexe em duas posições ao invés de mexer em uma só. Como as beiradas com o Marcinho e com o Fabinho estão encaixadas, a gente está buscando outras soluções. Acho que encontramos uma interessante para esse jogo”, disse.

Assim, Wagner pode testar uma equipe sem um camisa 9 de origem, deslocando outro atleta para a posição. Ou improvisar Alisson Santos ou David para a vaga. Por outro lado, o goleiro Lucas Arcanjo, que foi substituído por dores no joelho, treinou normalmente na sexta-feira e deve jogar.

Uma possível escalação tem: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, David e Fabinho.

Pelo lado do Brasil, o técnico Jerson Testoni terá a volta de Wesley, que estava suspenso na rodada passada. O time deve ir a campo com: Marcelo, Oliveira, Arthur, Ícaro e Kevin; Wesley, Bruno Matias e Rildo; Renatinho, Netto e Erison.