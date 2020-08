Embarcação naufraga na Praia de Jauá e passageiros conseguem resgate

Uma embarcação naufragou na manhã deste sábado (15), na região do quebra-mar da Praia de Jauá, distrito pertencente a Camaçari, no Litoral Norte da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe náutica do Grupamento Marítimo e uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência e resgatar os passageiros.

No entanto, ao chegarem no local, uma segunda embarcação particular que estava próxima já tinha ajudado a realizar o salvamento de dois dos ocupantes, que tinham sido lançados ao mar. Um terceiro náufrago recusou o resgate da aeronave do grupamento. Ele informou ser mergulhador e relatou que estava no local de forma voluntária marcando o ponto onde a embarcação estava submersa.

O Corpo de Bombeiros disse que não chegou a atuar na situação e deixou o local, pois já não havia pessoas em risco. Como a embarcação naufragou, a corporação não conseguiu identificar o modelo. Há relatos de que o mar estava agitado.