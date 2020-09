Emicida e Ivete Sangalo lançam single sobre sonhos; confira clipe

O single Trevo, Figuinha e Suor na Camisa, que está sendo lançado nesta sexta-feira (25), marca a primeira parceria entre o rapper Emicida e a cantora Ivete Sangalo. A canção é fruto do projeto Sonhos, resultado de uma pesquisa feita com sete mil consultoras da Natura e que mapeou os maiores sonhos, vontades e aspirações destas mulheres.

“Sonhar é importante, mas em momentos de adversidade, como o que vivemos hoje, sonhar se torna fundamental. Os nossos sonhos devem servir como uma bússola”, explica Emicida sobre a letra de Trevo, Figuinha e Suor na Camisa, de sua autoria. A música fala da necessidade de se ter esperança e acreditar na construção de um futuro melhor e mais bonito. “É urgente enxergar o brilho nos olhos das pessoas que a gente ama. Ele que vai nos inspirar a ir pro front dispostos a vencer", comenta o rapper.

A canção ganha também clipe em animação com direção de Felipe Macedo e Cadu Macedo e roteiro é assinado por Yasmin Thayná. O vídeo retrata o cotidiano destas mulheres, em diferentes regiões do Brasil. “Sonhar é um combustível que conduz nossas vidas, que costura os nossos planos”, conta Ivete Sangalo.

O clipe de animação tem direção de Felipe Macedo e Cadu Macedo (Foto: reprodução)

Desenvolvido em colaboração com a Laboratório Fantasma, empresa de Emicida e Evandro Fióti, o projeto Sonhos mapeou os maiores sonhos, vontades e aspirações das mulheres. “Poder acessar uma pesquisa ampla a respeito do sonho dessas pessoas para compor essa música foi incrível. Algumas palavras ficaram gravadas na minha cabeça e no meu coração. São sonhos muito parecidos com os meus sonhos. A maioria deles envolve a vontade de cuidar cada vez melhor da sua família, de fazer uma faculdade, de comprar um carro ou fazer uma viagem”, explica Emicida sobre o processo de composição.

Para Ivete Sangalo, a experiência de construir uma música com Emicida inspirada no desejo de milhares de mulheres foi “um sonho”. “Eu falei para o Emicida: ‘bicho, tudo que você faz é tão lindo que a gente percebe quantas possibilidades de sonhar existem’", afirmou. .