Emicida testa positivo para covid e show em Salvador é adiado

O rapper Emicida testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira (30). Por conta do diagnóstico, o show que estava marcado para o próximo sábado (4), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, foi adiado para o dia 19/06.

Em nota, a produção do evento informou que o artista "permanecerá em quarentena pelos próximos dias, inviabilizando a realização do evento na data prevista". Ainda de acordo com a produção, os ingressos adquiridos seguem válidos para a nova data da apresentação.

Quem comprou ingressos pode tirar dúvidas através do endereço de e-mail: comunicacao@mareproducoesculturais.com.br .