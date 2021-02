Emma Coronel, esposa de 'El Chapo', é presa nos EUA por tráfico de drogas

Emma Coronel, esposa do traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán foi presa nos Estados Unidos nesta segunda-feira (22), por seu suposto envolvimento no tráfico internacional de drogas, informou o Departamento de Justiça norte-americano. El Chapo chegou a ser classificado como maior traficante de entorpecentes do mundo.

Emma, que tem 31 anos, foi presa no Aeroporto Internacional Dulles, no Norte da Virgínia, e deve comparecer ao tribunal federal de Washington nesta terça-feira.

Coronel é acusada de conspiração para distribuir heroína, cocaína, maconha e metanfetamina para importação ilegal nos Estados Unidos. Além disso, essa ex-miss supostamente colaborou em dois complôs para ajudar Guzmán a escapar das prisões mexicanas, incluindo a fuga da prisão Altiplano, localizada em Almoloya de Juárez, em julho de 2015.

A defesa de Emma Coronel ainda não se manifestou.