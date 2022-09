Emoção, realização e negritude: conheça as novas caras do Afro Fashion Day

Emoção, felicidade, alegria, orgulho e realização. Tudo isso tingido de preto: a cor da nossa pele, a soma de todas as outras cores que compõem nossos sonhos. Quem esteve no Teatro Gregório de Matos, ontem, teve a oportunidade de conhecer mais do que os 10 novos modelos do Afro Fashion Day. Viu, mais uma vez, como é bonito se concretizar um cenário que estava na imaginação de tanta gente.

Aelson Santos (@aelsonalves.santos), Giselle Cristine (@cristinepenha14), Rosângela Morais (@ro.morais43), Wel Silva (@weel_silva), Daiara Ferreira (@_daiaraferreira), Denilson Evangelista (@denilsonevangellista), Maiara Amorim (@maiaraamorim_), Monique Reis (@moniquereis__), Pedro Santos e Felipe Apóstolo (@felipe.apostolo_nasciment). Esses são os nomes que vão representar a seletiva de bairros no AFD 2022.

Os selecionados sobreviveram a mais de 200 inscritas e inscritos e se destacaram entre as 44 pessoas que fizeram um verdadeiro show e arrancaram lágrimas e aplausos do público - que teve direito de escolher dois nomes na base do grito: Denilson Evangelista (Denevan) e Maiara Amorim foram escolhidas por votação popular.

Os outros 8 selecionados chegaram à passarela mais negra do Brasil pelo voto do júri montado por profissionais da moda, representantes do CORREIO e do Afro Fashion Day.

"Eu fui modelo do Afro e hoje estou aqui no júri. Ser uma mulher trans aqui, neste espaço, é muito importante e mostra a força desse projeto. O resultado daqui, independente do que seja, significa só uma porta que se abre e inicia a carreira de vocês", disse Lunna antes de anunciar seu voto.

44 modelos participaram da final da seletiva de bairros do Afro Fashion Day (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Ela se juntou ao time formado por Dany Brugni, modelo, Dino Neto, beauty artist, Fagner Bispo, curador do Afro, Linda Bezerra, editora-chefe do jornal CORREIO, Renato Carneiro, da Katuka Africanidades, Filipe Dias, produtor de moda e estilista, Lelê Santhana, fundadora do @portaldasmodas e Lourrani Baas, estilista e ativista.

Fagner Bispo comemorou a receptividade e a quantidade de modelos tentando a sorte nesta edição. “É muito bom poder voltar assim. Fizemos dois anos no modelo virtual pelo Tik Tok e foi um sucesso. Mas estar aqui presencialmente com esse contato, olho no olho, podendo ouvir tantas histórias e sonhos. É disso que o Afro Fashion Day é feito”, disse.

Neste ano, o tema do Afro Fashion Day será a Capoeira. Por isso, as seletivas foram feitas em parceria com espaços culturais e escolas de capoeira nos bairros: Centro Cultural Gangazumba (Vale das Pedrinhas), Grupo Internacional de Capoeira Mundo Negro (Itapuã), além do Grupo Guriatá Capoeira Angola e a Associação de Capoeira Obalafon (ambos de Periperi). Os grupos abriram a final com uma grande roda de capoeira.

Finalistas observam com atenção o júri durante desfile (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Emoção

Após o resultado, o Teatro virou palco de uma festa: abraços, choro, orgulho de quem passou para a passarela e também quem ficou pelo caminho. Moradora de Valéria, Monique Reis, 19, tinha sido aprovada para a última edição do Afro Fashion Day, mas não conseguiu desfilar por motivos pessoais. Ela não baixou a cabeça e retornou. Está aprovada e garante que agora vai.

Mãe de um modelo que já desfilou na passarela do Afro Fashion Day, Rosângela Morais, 47, não conseguia conter a emoção. Ela só não estava mais emocionada do que o filho, Ednei William, que começou a trabalhar com moda inspirado na mãe.

"Sou uma mulher de 47 anos que está desfilando numa passarela dessas. Só de ter chegado até a final já era uma grande vitória porque mostra que não há idade, corpo ou nada que consiga parar o talento. Basta dar a oportunidade. Com oportunidade, nós podemos brilhar em qualquer hora", desabafou com os olhos cheios de lágrimas.

A mais votada da noite foi Daiara Ferreira, de 24 anos, que além de modelo também é bailarina e estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes.

Daiara desfilou com o número 4 e recebeu 7 votos. Moradora da Boa Vista do São Caetano, ela tem mais uma nova definição: modelo do Afro Fashion Day. Ela já tinha tentado em 2019 e ficou na semifinal da seletiva. "Hoje me sentia mais preparada. Sentia que algo de bom iria acontecer. Estou muito feliz e agradecida. É só gratidão e agora é arrasar na passarela", disse.

Daiara foi para os braços do povo depois de ser a mais votada na final (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O Afro Fashion Day 2022 vai acontecer no dia 19 de novembro e volta ao modelo presencial após os dois anos de hiato tendo, como culminância, o Fashion Film - imposição da pandemia. Como de costume, a passarela a céu aberto será montada no Terreiro de Jesus.

Escolhido pelo júri popular, Denilson Evangelista, 23, saiu de Camaçari somente com o dinheiro da passagem - o suficiente para sair de casa e retornar. Voltou com muito mais. Emocionado com a seleção já aos 45 do segundo tempo, ele falou que o Afro Fashion Day é uma das maiores oportunidades que recebe na vida e valorizou o quanto o projeto consegue fazer por pessoas negras algo que, por tantas vezes, é tão distante de nossa realidade: acreditar em nós mesmos.

"Como um menino gay, foi muito difícil estar aqui hoje. Saí de casa cedo... e consegui. Eu nem estava preparado para esse momento. Duvidamos o tempo todo da gente, mas essa porta de entrada abre caminhos para a vida que sempre sonhei e sei que começa agora", disse emocionado.

Jogador de basquete profissional, modelo e ator, Felipe Apóstolo, 25, está acostumado a sonhar alto e ser o mais preciso possível para fazer as cestas que alimentam sua cabeça. Com o coração em êxtase, ele disse que há quatro anos estava na plateia do Afro Fashion Day e agora se vê representando sua favela, no Luiz Anselmo, e desfilar na passarela mais negra do Brasil.

Conheça quem venceu a final:

- Aelson Santos (@aelsonalves.santos)

22 anos. Morador da Chapada do Rio Vermelho. Fez a seletiva em Periperi.

(Foto: Marina Silva)

- Giselle Cristine (@cristinepenha14)

31 anos. Moradora da Federação. Técnica em Radiologia. Fez a seletiva em Periperi

“Estou sem acreditar ainda. Estou em choque. Me sentindo realizada. Vim sem pretensão nenhuma, para arriscar e agora estou aqui. Ó pra isso, que massa! Estou muito emocionada”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Rosângela Morais (@ro.morais43)

47 anos. Moradora do Trobogy. Modelo e Atriz.

“Sempre vibrei com o Afro Fashion Day, meu filho já participou e hoje estou aqui. Hoje estou por mim e tantas outras mulheres. Nunca imaginei que conseguiria isso aos 47 anos”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Wel Silva (@weel_silva)

22 anos. Morador de Pituaçu. Influenciador, maquiador e modelo.

“Muito chique, né? Retornei para a passarela do jeito que sempre quis. De salto, uma bicha preta, maquiada. É muito importante pra mim e para outras pessoas como eu”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Daiara Ferreira (@_daiaraferreira)

24 anos. Moradora da Boa Vista do São Caetano. Estudante, modelo e bailarina.

“Estou muito feliz, muito, muito feliz. Hoje eu me senti mais preparada, pronta para algo de bom acontecer. Sou muito agradecida”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Denilson Evangelista (@denilsonevangellista)

23 anos. Morador de Camaçari. Modelo, artista plástico e empreendedor

"Como um menino gay, foi muito difícil estar aqui hoje. Saí de casa cedo... e consegui. Eu nem estava preparado para esse momento”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Maiara Amorim (@maiaraamorim_)

20 anos. Moradora do Luiz Anselmo. Modelo, intérprete e influenciadora

“A sensação é surreal e só quero agradecer a Deus, minha família e meus amigos que acreditaram em mim. Dia 19 vamos arrasar!”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Monique Reis (@moniquereis__)

19 anos. Moradora de Valéria. Modelo, artista

“Estou muito grata. Acredito que é só o começo. Estou com orgulho de mim e das pessoas que me acompanharam e apoiaram. Eu sabia que iria acontecer. Sonhei, pedi e consegui”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Pedro Santos (@pedroluz0)

18 anos. Morador do Vale das Pedrinhas.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

- Felipe Apóstolo (@felipe.apostolo_nasciment)

25 anos. Morador do Luiz Anselmo. Atleta, modelo

“O coração está em êxtase. Há quatro anos eu estava na plateia e agora estou aqui na passarela”

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra e Suzano.