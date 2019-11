Emocionado, apresentador pede fim de especulações sobre morte de Gugu

Foto: Divulgação

Com semblante triste e a voz embargada, Marcos Mion começou a edição desta quinta-feira, 21, de A Fazenda falando sobre o estado de saúde de Gugu Liberato. O apresentador está internado nos Estados Unidos após um acidente doméstico. A família de Gugu viajou para conversar com a equipe do hospital e um outro boletim deve ser divulgado aos parentes nesta sexta-feira, 22.

Após uma série de boatos na internet, colegas de emissora do apresentador chegaram a fazer publicações nas redes sociais em homenagem e dando a entender que o apresentador havia morrido. Por causa disso, Marcos Mion também usou a abertura de A Fazenda para esclarecer.

"É impossível não falar sobre o que está acontecendo e o último comunicado que a gente recebeu da família é que o estado do Gugu é realmente delicado, mas todos os boatos de morte cerebral que surgiram nas últimas horas não foram confirmados. Ele está vivo, sendo cuidado", afirmou.

Gugu foi alvo de fake news relacionado à morte dele há menos de um mês. No dia 4 de novembro, o perfil oficial do Power Couple Brasil publicou uma foto do apresentador com a palavra luto. O texto dizia que ele havia sofrido um enfarte. Em nota na ocasião, a Record TV desmentiu e alegou que o perfil havia sido invadido por hackers. O próprio Gugu usou as redes sociais para desmentir a notícia.

Na noite desta quinta-feira, Marcos Mion também pediu aos telespectadores que não acreditem em especulações. "O que a gente tem que fazer nesse momento não é especular e sim orar pelo nosso querido Gugu, mandar toda a energia positiva para ele e sua amada família, porque milagres acontecem".

O apresentador pediu compreensão aos telespectadores caso não conseguisse expressar alegria durante o reality. "É uma noite difícil para todo o povo brasileiro que cresceu com o Gugu e ele precisa da nossa oração e energia. Vai ser muito difícil tocar o programa de hoje, mas conto com a compreensão de vocês. Mas eu prometo que vou fazer o meu melhor", disse.