Empate Clube Vitória: Leão alcança recorde dos últimos 15 anos

O Vitória fechou o primeiro turno da Série B com um empate, desfecho que diz muito sobre a campanha do Leão na competição e explica a posição ruim na tabela. Afinal, durante as 19 rodadas iniciais, o resultado igualado virou mais comum que qualquer outro.

Ao ficar no 0x0 com o Vila Nova em Goiânia, na quarta-feira (18), o rubro-negro chegou a 10 empates em 19 partidas, o que corresponde a mais da metade de seus compromissos - 52,6%. Com apenas duas vitórias e sete derrotas, a equipe soma 16 pontos e está na zona de rebaixamento, em 18º, lugar.

É a pior campanha do Leão em um primeiro turno da Série B desde que o torneio adotou o formato de pontos corridos, em 2006. Os números atuais batem o recorde negativo que datava de 2019, quando o time fechou a metade inicial em 16º lugar, com 20 pontos.

O desempenho quebra outro recorde: o de empates. O Vitória nunca empatou tanto em um turno, seja o primeiro ou o segundo, da Série B ou até da Série A, na era dos pontos corridos com 20 clubes.

O problema é de longa data. Afinal, o recorde anterior era, justamente, do ano passado. Na primeira metade da edição de 2020, o rubro-negro empatou nove vezes em 19 partidas. A diferença é que, a essa altura do campeonato, já tinha ganhado mais - quatro vezes, com seis derrotas.

É bom lembrar que, assim como está acontecendo em 2021, o Vitória brigou contra o rebaixamento na temporada passada. E em 2019 também.

Fora de casa x Barradão

Empatar em casa ou fora tanto faz para o Vitória: são cinco empates como mandante e cinco como visitante. No Barradão, o placar ficou duas vezes em 0x0, com Operário-PR e Avaí; duas em 1x1, com Goiás e CRB; e uma vez em 2x2, com o Sampaio Corrêa.

Os placares são rigorosamente iguais longe de Salvador. Além do Vila Nova, o Leão ficou no 0x0 com o Remo. O 1x1 foi com Guarani e Confiança. E o 2x2 aconteceu com o Cruzeiro.

Ainda é cedo para se prender a projeções, pois falta metade do campeonato, mas a campanha é tão complicada que o Vitória tem 67,3% de chance de rebaixamento, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Por outro lado, há no retrospecto da Série B um time que teve desempenho similar e não caiu.

Em 2016, o Oeste também somou duas vitórias, dez empates e sete derrotas em 19 jogos. A diferença é que foi no segundo turno. No primeiro, havia feito 25 pontos, com seis vitórias, sete empates e seis derrotas. No fim, somou 41, ficou em 16º lugar e escapou do rebaixamento. O primeiro do Z4, o Joinville, fez 40 pontos.

Ainda não se sabe qual a pontuação mínima necessária para permanecer na Série B este ano - segundo a UFMG, 45 pontos deixariam a probabilidade em 4% -, mas é certo que só empatar não será suficiente para tirar o Vitória da zona.

Após o término do primeiro turno, não há muito tempo para ajustes. O Leão entra em campo neste sábado (21), às 16h30, contra o Guarani, no Barradão. O elenco foi liberado na quinta-feira (19), após o retorno de Goiânia, e se reapresenta nesta sexta (20). Portanto, o técnico Wagner Lopes terá apenas um dia para aprontar o time. O volante Pablo Siles, em negociação com o Athletico-PR, está disponível após cumprir suspensão.

Empates do Vitória em campanhas nas Séries A e B

2021: Série B

1º turno: 10 empates

2020: Série B

1º turno: 9 empates

2º turno: 6 empates

2019: Série B

1º turno: 5 empates

2º turno: 7 empates

2018: Série A

1º turno: 4 empates

2º turno: 6 empates

2017: Série A

1º turno: 4 empates

2º turno: 6 empates

2016: Série A

1º turno: 7 empates

2º turno: 2 empates

2015: Série B

1º turno: 4 empates

2º turno: 5 empates

2014: Série A

1º turno: 6 empates

2º turno: 2 empates

2013: Série A

1º turno: 5 empates

2º turno: 6 empates

2012: Série B

1º turno: 2 empates

2º turno: 6 empates

2011: Série B

1º turno: 3 empates

2º turno: 6 empates

2010: Série A

1º turno: 7 empates

2º turno: 8 empates

2009: Série A

1º turno: 4 empates

2º turno: 5 empates

2008: Série A

1º turno: 2 empates

2º turno: 5 empates

2007: Série B

1º turno: 0 empate

2º turno: 5 empates