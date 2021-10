Empreendedorismo de mãe para filha: a história da Carinhos da Beta

Empreendedorismo também é uma paixão hereditária. Na família Rocha, por exemplo, de tanto ver a mãe comercializando carros, roupas e semi jóias, a pequena Roberta, 9 anos, também tomou gosto pelos negócios.

Tudo começou há pouco mais de um ano. Para fazer uma atividade escolar em homenagem ao Dia das Mães, Roberta pediu para a mãe, Carla, um pedaço de tecido para confeccionar um presente. Sozinha, ela cortou e costurou uma blusa e presenteou.

Impressionados com a habilidade da criança, amigos e familiares começaram a fazer pequenas encomendas e a avó a presenteou com uma máquina de costura usada.

“Começávamos a viver o novo normal da pandemia e Roberta decidiu que faria máscaras para vender. Ela queria também fazer uma renda que possibilitasse comprar uma casa num condomínio como o Alphaville que, segundo ela mesma, era um sonho”, contou Carla, que embarcou na empreitada com a filha e também começou a ajudá-la a produzir.

Carla Rocha e a filha Roberta descobriram novas habilidades, afinidades e mais afetos na construção de um negócio voltado para o artesanato criativo (Foto: Arquivo pessoal)

Em pouco tempo, Carla e Roberta tinham um negócio no segmento de artesanato: o Carinhos de Beta (@carinhosdabeta). A experiência está sendo extremamente rica para Carla, que é gerente de negócios de uma empresa de telefonia e que acreditava que seu talento estava apenas em vender, e não nas artes manuais. Aliado a isso, o negócio serviu para ampliar o vínculo e a cumplicidade entre mãe e filha.

O empreendedorismo infantil abre o programa Empregos e Soluções no mês dedicado às crianças. Durante a conversa com Flávia Paixão, Carla e Roberta vão falar sobre esse interesse no empreendedorismo, na organização das rotinas para que as demandas do negócio não se transformem num fardo e não comprometa as rotinas de estudo da pequena, e comentarão também sobre educação empreendedora dentro da família.

