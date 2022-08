Empreendedorismo, resistência e inclusão na Closed Clothing

“Empreender no Brasil não é para qualquer pessoa”. O desabafo do empresário Paulo Barbosa, da Closet Clothing (@sungacloset), marca de roupas voltada para o público LGBTQIAP+, tem uma razão de ser: o reconhecimento que os empreendedores brasileiros precisam trabalhar triplicado para garantir que o negócio flua e cresça.

Paulo Barbosa será o convidado de Flávia Paixão, no programa Empregos e Soluções ao vivo dessa quarta-feira,17, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram, e contará sobre as transformações enfrentadas nesses anos com a pandemia. Para quem não lembra, o empresário foi convidado do programa, em setembro de 2020. Naquele momento, ele falou sobre as soluções encontradas para superar o período mais sensível das medidas sanitárias. “Aquele ano foi uma loucura. A gente lutava para sobreviver, enquanto aproveitava os recursos da Internet para divulgar os produtos e a marca. A inovação era conseguida na batalha”, relembra.

Naquela época, Paulo comemorava a superação, a abertura da primeira loja filial em São Paulo, a expansão dos negócios para Portugal, Estados Unidos, Itália, Suíça. Em 2022, o empresário festeja a abertura de uma nova loja em Feira de Santana, o aperfeiçoamento da marca, que agora também veste até o manequim 52 e o contrato com uma assessoria norte americana, que fará a representação da marca a nível global.

“Ao longo desse período, começamos a trabalhar com bandeiras afirmativas muito maiores, pois entendemos que não estamos aqui apenas para ganhar dinheiro, queremos propor uma revolução do corpo masculino, com muito mais aceitação e inclusão”, destacou.

O empresário fez questão de ressaltar que, há dois anos, o manequim 46 já era pequeno para o público LGBTQIAP+, que hoje malha, que é diverso e farto. “O que fazemos agora é ampliar a proposta de convivência com essa variação de tamanhos e de perspectivas de uma moda verdadeiramente inclusiva”, pontuou.

Paulo reforça que a presença em Feira de Santana também reflete esse movimento de resistência e expansão. “A segunda maior cidade baiana não possuía uma loja voltada para esse público. Então, aproveitei o pedido de um amigo, que também assumia sua orientação sexual, para propor uma renovação nos negócios e paradigmas locais, me preocupei em oferecer uma resignificação sobre moda para aquela cidade e seus habitantes”, refletiu.

Para conhecer mais sobre a história de Paulo, a trajetória da marca e as soluções encontradas para o negócio, não perca o programa Empregos e Soluções dessa semana, às 18h, no Instagram. Vale lembrar que o bate papo com os convidados ficam gravados para quem desejar rever todos os detalhes das participações e da consultoria de Flávia Paixão.