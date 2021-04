Empresa abre 500 vagas de emprego home-office com salários de até R$ 12 mil

A ClearSale, empresa especializada em soluções antifraudes em diversos segmentos, como e-commerce e mercado financeiro, está com mais de 500 vagas abertas até o fim de junho. As vagas são no regime home-office e o processo de seleção será feito 100% online. Clique aqui para se candidatar.

Nas vagas que exigem curso superior completo ou em conclusão, em alguns casos, além de experiência prévia, os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 12 mil. Há postos de trabalho nos seguintes seguimentos:

Tecnologia com Desenvolvimento de Software, UX, QA e Suporte Técnico;

Analytic com Analistas de Modelagem;

Engenheiro e Cientistas de Dados;

Negócios com Customer Success;

Área de vendas e pós-vendas;

Marketing;

Planejamento Comercial e Soluções.

Para profissionais com ensino médio completo, a empresa oferece oportunidades em vagas em nível Operacional, e inclui vagas de Gestão para área de Operação.

Os cargos são de operador de autenticação, analista de processos, supervisão de operação, gestão de processos. O nível de formação requerido é ensino médio completo e os salários vão de R$ 1.400,00 a R$ 9 mil.