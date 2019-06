Empresa baiana abre shopping em São Paulo

Os diretores da Enashopp – Naildo Macedo, Mirela Cubilhas, Edison Rezende e Alexandre Manzalli (Foto: João Queasado/divulgação)



A empresa baiana Enashopp, gestora de empreendimentos como os shoppings Barra e Piedade em Salvador, acaba de inaugurar em São Paulo o Shopping Parque da Cidade, que está situado em um futuro parque, na Chácara Santo Antônio. Com estrutura para cerca de 100 operações, o estabelecimento conta com projeto arquitetônico assinado pelo escritório Aflalo & Gasperi.

Uma das âncoras do Parque Cidade é a Clínica Einstein, do Hospital Albert Einstein, que ocupa uma área de mais de 2,5 mil m² e é o maior espaço de saúde dentro de um shopping center no país. Outra operação âncora é a Rede Kinoplex que traz um cinema de última geração, com seis salas vips. O projeto vai gerar um total de 3.500 empregos, sendo 1.200 diretos e 2.300 indiretos.





Antônio Medrado (Foto: Alô Alô Bahia)

Parabéns pra você



O empresário Antônio Medrado, sócio-diretor da Donna Empreendimentos, comemorou seu aniversário, ontem, com um almoço no dia anterior, em Praia do Forte, onde mantém uma casa de praia no condomínio Porto das Baleias. Além de empreendimentos em Salvador, Medrado também está investindo na construção de imóveis em Portugal.





Camila Coelho (Foto: Redes Sociais/Reprodução)

Camila Coelho lança marca própria

Nascida no interior de Minas Gerais, Camila Coelho se mudou aos 14 anos para os Estados Unidos com a família em busca de um futuro melhor. Lá, foi vendedora de maquiagem em uma loja de departamentos e, em seguida, começou a fazer sucesso na internet com um canal no Youtube, em que compartilha, até hoje, dicas e truques para fazer o make perfeito.



Com 8 milhões de seguidores apenas no Instagram, Camila acaba de expandir os seus negócios – lançou na semana passada, em parceria com a loja on-line californiana Revolve, a sua marca própria. Batizada de Camila Coelho Collection, a grife chega ao mercado com 70 peças, entre vestidos, jumpsuits e conjuntos em tecidos leves e cores quentes.



Nos últimos dias, Camila esteve em Trancoso, no sul da Bahia, para fotografar e divulgar a primeira coleção. Diversos cliques foram feitos no Uxua Casa Hotel & Spa, onde ficou hospedada. Radicada em Boston, ela é a blogueira brasileira que mais fatura. Segundo a Veja SP, Coelho não cobra menos de 300 mil reais para fazer um contrato de TV. Seu diferencial? “Manter-se acessível”, garante a influenciadora.





Ana Gutierrez (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Entre nós

Ana Gutierrez de Faria Lima passou o São João em Salvador. Para a notícia não passar batida, ela é filha de Ângela Gutierrez e é uma das herdeiras da Andrade Gutierrez. A família, que possui uma casa de praia no condomínio Interlagos, no Litoral Norte do estado, é uma das mais ricas do país, com fortuna de R$2,5 bilhões, segundo informa a Forbes.

Beneficente

O Bazar da Preta, iniciativa beneficente comandada pela cantora Preta Gil, vai desembarcar pela segunda vez em São Paulo nos dias 14 e 15 de julho.

O evento, que acontece na Casa Lucci, no Morumbi, terá renda revertida para a Casa do Zezinho, organização social que contribui para a formação de crianças e jovens. No acervo do bazar estão peças da própria cantora, além de itens enviados através de doações por artistas e marcas brasileiras.





Lissa Carmona (Foto: Ali Karakas/divulgação)

Faro fino

Desde que largou o mercado financeiro, em 1994, para tocar, ao lado da mãe Etel Carmona, a loja de móveis Etel, Lissa Carmona tem colecionado grandes feitos. Na semana passada, por exemplo, ela foi uma das organizadoras de um painel sobre o Design Brasileiro no London Desing Museum. Por lá, durante o evento, ainda aconteceu a abertura da exposição interativa do centenário de Zanine Caldas, composta por peças reeditadas pela Etel. O baiano, nascido em Belmonte, é uma das maiores referências da arquitetura brasileira e ainda deixou como legado seu filho, o designer Zanini de Zanini.





Lançamento

A designer de acessórios Renata Reinhardt lança sua nova coleção, amanhã, a partir das 18h, na loja Ellus do Salvador Shopping. O design de suas peças tem uma pegada cool e sofisticada que, segundo ela, agrada mulheres que enxergam nos acessórios uma forma de expressar sua autenticidade e elegância.