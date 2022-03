Empresa baiana vai ajudar Shell a implantar 17 gigawatts de energia em parques eólicos no mar

Toque baiano

Mesmo sem a previsão de áreas baianas no projeto, a implantação de parques eólicos offshore em seis estados brasileiros terá um toque daqui. A consultoria baiana Eolus está dando suporte à Shell. A gigante do setor energético já solicitou as licenças ambientais para os projetos, que devem ter uma capacidade combinada de 17 gigawatts de potência – o equivalente a 15 reatores nucleares. A empresa já possui 8 gigawatts em projetos de energia eólica que estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, Europa e Asia.

Em expansão

A Eolus está completando 30 gigawatts de projetos sob a sua gestão ambiental. “Estamos consolidando cada vez mais o nosso nome entre as principais empresas deste segmento, especializada em renováveis, com notória expertize em meio ambiente, engenharia e regulação”, destaca Rafael Valverde, diretor da empresa. Ele destaca a produção offshore – no mar, em bom português – como a “grande vedete do setor energético” atualmente. “Ela desponta como uma das principais alternativas da próxima década, principalmente no que diz respeito à produção de hidrogênio renovável”, avalia.

Mercado seguro

O mercado baiano de seguros cresceu 14,9% em 2021, na comparação com 2020, 3 pontos percentuais acima do crescimento nacional, que chegou a 11,9%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Os seguros que mais contribuíram para o crescimento foram o viagem, vida, empresarial e residencial, com altas de 40%, 27,2%, 26,4% e 23%, respectivamente. “Apesar de ainda estarmos em um cenário de pandemia, os números falam por si. Percebemos uma queda em abril e maio de 2020, mas na sequência o mercado começou a reagir, registrando crescimento gradativo até dezembro de 2021, com registros acima da média nacional”, lembra Alexandro Barbosa, presidente do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (Sindseg BASETO). “A expectativa para este ano é de que tenhamos um avanço ainda maior, considerando a retomada da economia no Brasil”, projeta.

Vida

Os prêmios de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais da Bradesco Vida e Previdência registraram crescimento de 61,8% na Bahia em janeiro de 2022, frente ao mesmo período do ano passado. O resultado levou a empresa à primeira colocação no ranking do segmento no estado no mês, com 30,6% de market share.

Devo, não nego...

Em março, a inadimplência entre as famílias de Salvador chegou aos 31,3%, no maior resultado desde outubro do ano passado. A PEIC – Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Fecomércio-BA, mostrou que 291,8 mil famílias baianas não conseguiram pagar suas dívidas até a data do vencimento, um aumento de 63 mil em relação a igual período do ano passado. Outro dado que preocupa é a taxa de famílias que já dizem que não conseguirão pagar a dívida em atraso, de 10,9%, o nível mais alto desde dezembro de 2020. “São pouco mais de 100 mil famílias na capital baiana que estão nessa situação mais delicada”, salienta o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Café sustentável

A Nestlé deu mais um passo para transformar a Nescafé na primeira marca de café carbono neutro. A marca de alimentos tem a meta de reduzir suas emissões de carbono pela metade até 2030. Nessa pegada, a empresa está lançando a edição especial do Nestlé Origens do Brasil: Colmeia. Além do café, o consumidor receberá um pote de mel produzido com a flor do café. As abelhas fizeram a polinização nos cefezais de fazendas na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, e no Alto do Parnaíba. Todas as 35 fazendas que produzem para a Nescafé já trabalham com agricultura regenerativa e estão em via de se tornarem neutras em emissões de carbono.

Florense

Primeira marca a se instalar na Alameda das Espatódeas, em meados dos anos 1990, a Florense será reinaugurada no próximo dia 29. Dentre as novidades está um bistrô exclusivo para clientes e convidados. Além do espaço gourmet, a Florense Salvador terá ainda uma adega. A loja no número 690 da Alameda ocupa uma área de 920 m².