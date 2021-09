Empresa de tecnologia e inovação abre vagas de emprego em Salvador 

A demanda por soluções que acelerem os resultados de empresas e negócios tem estimulado a contratação de profissionais nas áreas de Tecnologia e Inovação. É o caso da Solutis, organização que atua no desenvolvimento de estratégias que aceleram a transformação digital de seus clientes.

Atuando de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, com time distribuído em diversas regiões do Brasil, a empresa conta hoje com 85 vagas abertas para contratação de novos profissionais nas categorias Júnior, Pleno e Sênior.

As oportunidades são para as áreas de Agile Master, Analista de Infraestrutura – Database Administrator (DBA), Analista de Infraestrutura – Linux Midleware, Analista de Infraestrutura – Microsoft, Analista de Infraestrutura – Redes, Analista de Infraestrutura – Segurança, Analista de Infraestrutura – Vmware e Storage, Analista de Modelagem, Analista de Negócios PO, Analista de Requisitos, Analista BI, QA Funcional, Arquiteto Mobile, Arquiteto de Soluções, Desenvolvedor Mobile, QA Automatizador, Desenvolvedor Outsystems, Designer UI, Designer UX, Engenheiro de Dados, Técnico de Informática, Técnico de Monitoramento, Team Lead, Tech Lead e mais.

A Solutis entrega valor a empresas de diversos estados do Brasil porque une tecnologia e negócio e as apoia em suas estratégias de transformação digital, com desenvolvimento ágil, UX/UI, Cloud, plataformas de negócios, como Salesforce, e soluções de atendimento automatizado envolvendo Chatbot e RPA.

"Somos apaixonados por tecnologia e acreditamos no seu potencial de impactar pessoas, clientes e sociedade", afirma Paulo Marcelo, CEO da Solutis. "Essas vagas são mais do que oportunidades de carreia, elas representam nossa ambição da tecnologia a serviço de pessoas, viabilizando as estratégias das organizações", conclui o CEO.

Mais informações sobre as vagas podem ser acessadas pelo gupy, no link https://solutis.gupy.io/. O candidato interessado em uma das vagas pode também enviar o currículo para o email: vemprasolutis@solutis.com.br.