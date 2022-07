Empresa de telefonia Vivo abre 1,4 mil vagas de trabalho no Brasil; saiba mais

A empresa de telefonia vivo Vivo está com aproximadamente 1.480 vagas externas abertas para diversas áreas na companhia e as contratações estão a todo vapor. Quem estiver interessado em conhecer uma das oportunidades abertas na companhia, pode acessar o https://vivo.gupy.io/ . De acordo com a empersa há oportunidades em diversas áreas (veja abaixo). Os salários não foram informados, mas há vagas em todo Brasil.

 Vagas para Áreas Digital:https://vivodigital.gupy.io/

 Vagas para o Terra: https://terra.gupy.io/

 Vagas para Lojas: https://lojasvivo.gupy.io/

 Vagas para Atendimento: https://atendimentovivo.gupy.io/

 Vagas para Áreas Técnicas: https://areastecnicasvivo.gupy.io/

 Vagas Mulheres em Campo: https://mulheresemareastecnicas.gupy.io/





Em 2021, a Vivo fez cerca de 7.480 contratações, um crescimento de 68% em relação ao ano anterior. Para destacar seus atributos como marca empregadora e reforçar seu posicionamento como empresa de tecnologia, a companhia estreou um nova campanha publicitária chamada “Vem para Vivo”. O filme, criado pela agência Africa, contou com a participação de cerca de 60 colaboradores reais e foca nas possibilidades de realização e inovação dentro de uma empresa como a Vivo.