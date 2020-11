Empresa do Grupo Odebrecht, Tenenge marca presença na Rio Oil & Gas 2020

A Tenenge, empresa de engenharia e montagem industrial da Odebrecht Engenharia & Construção (OEC), estará na Rio Oil & Gas 2020, que este ano ocorrerá entre os dias 1º e 3 de dezembro, em formato virtual através do endereço www.riooilgas.com.br.

Na oportunidade, através de vitrines virtuais e interativas que substituirão os tradicionais stands, a empresa vai apresentar parte do seu portfólio de obras realizadas no setor industrial, nos segmentos de óleo e gás, química e petroquímica, refinarias, dutos, termelétricas, energia renovável, mineração, manutenção industrial, entre outros.

Os expositores poderão exibir materiais sobre seus negócios e agendar reuniões através de plataformas de videoconferência para aprofundar temas de interesse. A ferramenta também permitirá que os inscritos acessem chats e interajam durante as palestras. O conteúdo gerado no evento estará disponível até agosto de 2021, véspera da realização da próxima edição da feira, que deverá voltar a ocorrer no formato tradicional, em local já reservado: o Pier Mauá, no centro do Rio.

Portfólio

Atualmente a Tenenge executa um grande contrato de manutenção industrial, nos estados de Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; o fechamento do ciclo combinado da Usina Termelétrica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro; finaliza a montagem de uma Usina Fotovoltaica na região metropolitana de Recife. Recentemente entregou, na República Dominicana, a Usina Termelétrica de Punta Catalina, responsável pela geração de 720 MW, tornando-se a principal fonte energética do país.

Em seu recente histórico de projetos, a empresa registra a participação na construção de 16 plantas químicas e petroquímicas - a exemplo do Etileno XXI, no México, projeto onde foram investidos mais de US$ 5,2 bilhões; 18 usinas termelétricas; 19 gasodutos e oleodutos; 26 plantas de refino; 10 plantas de bioenergia; nove de papel e celulose; além de 55 obras em portos e terminais; 32 manutenções e paradas industriais; 73 plataformas e serviços offshore, entre outros.

A Tenenge atua no segmento de engenharia industrial de forma integrada, de acordo com os mais modernos processos de gestão, reunindo capacidade técnica para agregar valor em todas as fases do ciclo de vida de um projeto. Possui, em seus diversos negócios, certificações obtidas através da implementação do seu Sistema de Gestão. As referidas certificações contemplam os escopos ISO 9001:2015 e 14001:2015, PBQP-H, ASME Searo I e OHSAS 18001:2007.

De acordo com Marcelo Neves, diretor da Tenenge, “participar de eventos como a Rio Oil & Gas é uma ótima oportunidade para troca de conhecimentos, aprofundamento de práticas de inovação, além de estreitar relacionamento com clientes e parceiros para futuros projetos”, afirma. As informações são da assessoria do Tenenge.