Empresa lança voos diários de Salvador para Morro de SP que duram 20 minutos

Foto: Divulgação

Que tal ir de Salvador para Morro de São Paulo, no arquipélago de Cairu, em apenas 20 minutos? A Abaeté Aviação lançou nesta sexta-feira (23) voos diretos saindo do Aeroporto Internacional de Salvador para o arquipélago de Cairu.

O trecho será operado com frequência diária, com embarque inicial a partir do dia 18 de dezembro. As vendas já estão sendo feitas no site da empresa.

De acordo com Tiago Tosto, sócio e diretor de operações da Abaeté Linhas Aéreas, a saída dos voos está programada para 14h. O foco principal da empresa com essa nova operação, conta Tosto, é justamente fazer essa movimentação turística com mais conforto e rapidez.

Os interessados já podem adquirir as passagens através do site da companhia aérea (www.voeabaete.com.br) com tarifas promocionais a partir R$ 298.

A aeronave utilizada nesse trecho será o Cessna Caravan - com capacidade para nove passageiros. A pista de pouso em Morro de São Paulo fica localizada nas proximidades da 3ª Praia.