Empresa promove capacitação para empresas e profissionais de comunicação

O período de pandemia tem apresentado novos olhares para as organizações no Brasil e no mundo, impulsionando novas oportunidades para as marcas se posicionarem, reverem os seus processos e a missão empresarial. Neste caminho, empreendimentos e pessoas físicas têm apostado na capacitação estratégica como maneira de realizar uma atualização para melhor atuação no mercado.

Neste sentido, a capacitação estratégica adotada por empresas com visão em investimento no capital humano, tem como objetivo trabalhar a expertise e o know how de cada área e indivíduo. Deste modo, iniciativas buscam unir o conhecimento de cada um, promovendo um novo pensar, atrelado ao planejamento contínuo para novas oportunidades e aproximação com o público.

Atenta às transformações do mercado e as necessidades do público, a Youpper Insights - Consultoria especializada em Consumer & Media Insights; Pesquisa/Pessoas; Planejamento/Marketing e Projetos/Digital, apresenta o Youpper Education, projeto focado em oferecer ferramentas para capacitação estratégica nas áreas de Comunicação, Mídias Digitais, Empreendedorismo, Moda, Planejamento, Finanças e Reputação de Imagem.

Diego Oliveira, CEO da Youpper, explica que o novo projeto surgiu por causa da necessidade dos clientes em aproximar as empresas dos seus diversos públicos. “Por este motivo o Youpper Education, é direcionado a profissionais e empresas que estão em busca de um posicionamento all line, ou seja, um posicionamento relevante dentro e fora do ambiente digital”, destaca.

Para Diego, o papel social da Youpper Education é realizar análises de cenários pós-pandemia e servir de elo entre as empresas e seu target final. “Sendo assim, os projetos são construídos em parceria com instituições regionais, grupos de apoio às comunidades etc.”, ressalta.

O CEO explica que para a construção do Youpper Education, a empresa traz a dinâmica, conhecimento e experiência de mercado, com o foco em oferecer a melhor forma para desenvolvimento do conteúdo e aplicabilidade. “Além disso, nós acreditamos na capacitação mútua entre todas as partes, ressaltando sempre o cuidado em trazer o lado humanizado para qualquer tomada de decisão”, salienta.

Acrescentando sobre a importância do Youpper Education, Diego afirma que esta capacitação é um auxílio na preparação das empresas, servindo como curador e moderador com a finalidade de extrair o conhecimento e potencial de cada um que compõe a empresa/instituição. “Como sempre digo, contar com a capacitação estratégica nos permite mostrar a importância da transparência, originalidade, objetividade e autenticidade no desenho das metas e indicadores internos”, complementa.

Em relação às novidades que a Youpper Insights tem preparado, Diego Oliveira enfatiza que estão organizando uma troca de experiência com foco em mais de 1500 pessoas no ano de 2022. “Para este momento, traremos a capacitação, relacionado ao uso correto das redes sociais, costura e moda criativa, além da gestão financeira de pequenos empreendedores espalhados pelo “Brasis””, finaliza.