Empresária baiana Ítala Herta entra para o Hall da Fama do Marketing Brasileiro

A Academia Brasileira de Marketing (Abramark) elegeu dez novos empresários e profissionais da área para integrar o Hall da Fama do Marketing Brasileiro, e um dos nomes da lista é o da empresária baiana Ítala Herta, fundadora da DIVER.SSA, uma plataforma de bem-estar mental e emocional para mulheres empreendedoras.

A contribuição para a construção e fortalecimento do marketing moderno, ético e qualificado no país foi o fator determinante para a composição da lista.

“Feliz demais por estar ao lado desse time e pertencer a esse espaço. Me alegra saber que estamos diminuindo as distâncias e buscaremos aprender, colaborar para o ecossistema juntos”, destaca Ítala.



Feita em etapas, a eleição dos novos membros passou pelas indicações de acadêmicos e membros do Hall, aprovação pelo pleno da Abramark e, por último, entrevistas individuais.

Lançado em 2014, o Hall da Fama conta atualmente com cerca de 160 personalidades e traz nomes como Sérgio All, CEO da Conta Black, e os publicitários Clarice Herzog e Washington Olivetto.

Confira a lista completa dos novos integrantes:

Caio Carvalho (diretor-executivo do Grupo Bandeirantes de Comunicação)

Isabella Zakzuk (VP de marketing da P&G)

Ítala Herta (fundadora da DIVER.SSA)

Laura Chiavone (head de agências da Meta no Brasil)

Luiz Calainho (controlador da L21 Corp.)

Marcia Esteves (sócia e CEO da Lew'Lara\TBWA)

Raquel Virgínia (CEO da Nhaí)

Ricardo Cavallini (CEO da Makers)

Romeo Busarello (advisor e business professor da ESPM, Insper, FIA e StartSe)

Washington Theotonio (CEO da Americanas S.A.)





