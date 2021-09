Empresária convoca qualidades femininas para empreender

Acostumados a viver num mundo onde qualidades como arrojo, agressividade, assertividade e objetividade estão associadas ao mundo masculino e ao sucesso nos negócios, a empreendedora Jussara Prado vem mostrando que predicados como afeto, colaboração, dedicação, inventividade, sororidade também podem transportar o mundo empresarial para um patamar muito mais eficiente e humanizado.

Em dezembro do ano passado, ela inaugurou um showroom de mobiliário profissional numa perspectiva de coworking e a sensibilidade para provar uma nova forma de fazer negócios em parceria tem se mostrado acertada, especialmente em tempos de tantas incertezas. Jussara e a Innova Coworking Salvador foram as convidadas de Flávia Paixão, no programa ao vivo Empregos e Soluções desta quarta-feira (22).

Jussara Prado falou sobre as perspectivas de atuar no empreendedorismo feminino com uma outra mentalidade (Foto: Reprodução)

Em plena abertura da primavera, a empresária fez questão de reforçar como os atributos femininos têm marcado a trajetória da empresa, que começou em 2016, e como essas características ajudaram a equipe da Innova a superar as dificuldades do início da pandemia, quando a loja estava passando por um processo de expansão física. “Como naquele momento, a maioria das pessoas estava em casa, passando muitas horas trabalhando e estudando, a loja teve um boom em soluções para escritórios domiciliares”, contou durante o bate-papo.

Inovação e parcerias

Vale salientar que a proposta da loja física da Innova foi premiada como o melhor projeto corporativo da Bahia, na 7° edição do Anuário de Arquitetura e Designer da Bahia, premiando as arquitetas Marta Aroucha e Renata Salles pela concepção. “Temos a responsabilidade de cuidar dos nossos negócios, apoiar outras iniciativas locais, de juntos criarmos uma rede de apoio para fortalecermos e fazermos com que nossa economia volte a crescer”, defendeu.

Embora reconheça que ainda não conseguiu sair do operacional para se dedicar ao planejamento estratégico da Innova, Jussara comemora os aprendizados do período, quando precisou entender quem eram os seus clientes e criar conexão com eles. “Sirva para ser servido, então, fomos crescendo dentro dessa perspectiva de ouvir o nosso cliente e fizemos o que deveríamos fazer para estar onde o nosso público estava”, disse.

A preocupação com a sinergia e o fazer coletivo também foi responsável por ampliar e fortalecer a rede de apoio e clientes da loja. “Fiz muitas amizades durante esse processo e não acredito em concorrência, acredito em cooperação, afinal, a força está no bando”, completou.

Herança empreendedora

Quem ouve Jussara falar de negócios, cenários disruptivos e inovação talvez atribua seu conhecimento à formação em administração de empresas, no entanto, durante o programa, ela lembrou sua herança empreendedora, iniciada com os pais, que eram comerciantes em Minas Gerais e que, mais tarde, veio a aflorar quando ela e uma amiga iniciaram um pequeno negócio de venda de brigadeiros e outros docinhos.

Jussara falou sobre como a influência dos pais e da atuação numa indústria de móveis (Foto: Reprodução)

“Trabalhava em shopping, mas, como qualquer adolescente, queríamos estar nas melhores baladas, a venda dos doces permitia que concretizássemos esses desejos”, contou. Lembrando que, mais tarde, a possibilidade de crescimento veio com sua experiência junto a empresa UZE, uma indústria de móveis para escritórios.

“Tudo foi fazendo muito sentindo para mim, a empresa foi crescendo, Eduardo focou na expansão dos negócios, e eu fui aos poucos assumindo a carteira de clientes dele. Em dois anos peguei a gerência regional da Bahia e Espírito Santo, isso em 2009, e fiquei nessa função até 2016”, rememorou, reforçando que o CEO da UZE foi uma grande referência e permanece como um grande amigo.

Para quem deseja empreender, a dica de Jussara é sonhar e materializar os sonhos. “Esqueçam essa coisa de ter concorrentes, tenha parceiros e abra as portas”, finalizou.

