Empresária de Feira de Santana cria marca de roupas atemporais

Há 20 anos, a empresária Keu desenvolveu uma loja de roupa feminina, onde o maior desejo não se resumia a vestir corpos, mas oferecer peças atemporais, clássicas e duradouras. Nascia, em Feira de Santana, a Ousar Brasil, um desdobramento de uma produção anterior chamada Atrevida. “Muitas clientes pediam um ou outro modelo por estar na moda, mas eu pensava que se todo mundo produzia, eu não precisava fazer o mesmo, pois seria apenas mais uma igual, queria construir o meu diferencial”, conta.

Ao longo de duas décadas, a convicção do que queria para o seu negócio, o cuidado com os detalhes, a preocupação com cada peça chamou atenção da clientela, que acompanha atenta e desejosa o crescimento da marca que, atualmente, trabalha com atacado e o e-commerce. Além de ser avessa ao descartável, Keu também queria investir numa experiência prazerosa para seus clientes, de modo que a compra não terminasse na aquisição das peças, mas possibilitasse uma conversa leve, um cafezinho com bolo. “Não acredito em loja que não história, que não traga a perspectiva da felicidade no ambiente”, diz.

A história da empresária (a segunda da esquerda para a direita) será o tema da conversa com Flávia Paixão nessa quarta, dia 07, no Empregos e Soluções (Foto: Divulgação)

A história dessa empresária será o destaque nessa quarta-feira, 07, no programa ao vivo Empregos e Soluções, na página do Jornal Correio, no Instagram. Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios, Flávia Paixão, Keu Soares contará um pouco da sua trajetória e a parceria com as três filhas, que mesmo com outras formações profissionais distintas e apartadas da moda, também passaram a abraçar o negócio.Keu falará sobre como conseguiu vencer os momentos de crise e os desafios enfrentados na tarefa de empreender e cuidar da família

Para saber mais dessa história inspiradora, não perca o programa ao vivo nessa quarta-feira, às 18 horas.