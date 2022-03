Empresária paulista mostra como aliou a formação profissional e o e-commerce de cafés especiais

A empresária Gisele Coutinho ou Gi Coutinho só formalizou o negócio com o e-commerce de cafés especiais, o Pura Caffeina (@puracaffeina), depois que foi demitida de uma redação há sete anos. Jornalista de formação, ela trabalhou durante um ano com a revista especializada Expresso, onde aprendeu muito sobre o universo do café e lançou um perfil nas redes sociais, compartilhando os aprendizados sobre o universo dessa bebida, enquanto atuava com assessoria de imprensa, no jornalismo sindical, político, científico. Fez curso de barista e hoje é provadora e degustadora de café.

Gi Coutinho contou como teve início o interesse por cafés especiais (Foto: Reprodução/Instagram)

Como micro empreendedora individual, ela não abandonou a carreira de origem, mas descobriu que podia aliar as habilidades e competências para garantir uma maior estabilidade financeira. "A transição de uma carreira para outra dura para sempre, pois sempre que aparece uma oportunidade de atuar, eu agarro com unhas e dentes. Equilibro os pratinhos: cai a venda de café e surge um trabalho de jornalismo, mesmo que não seja sobre a bebida; não procuro jobs e amplio a atuação em cursos, eventos corporativos e as vendas", revelou, durante o programa ao vivo Empregos e Soluções, desta quarta-feira, na página do jornal Correio, no Instagram.

Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, Gi contou do início difícil, quando ela entregava os cafés especiais de ônibus e conheceu, de perto, os desafios da entrega, seja pela dificuldade de acesso aos prédios empresariais ou os empecilhos dos prédios residenciais, compreendendo a lógica do delivery, antes mesmo disso virar uma tendência.

Aula de café

Mais que explicar o universo do empreendedorismo na área, a convidada deu uma aula sobre os cafés especiais, que possuem esse nome em virtude da qualidade do plantio, das sementes, da torra, da pureza, da cotação na bolsa de valores. "Um café com mais qualidade se consegue um sensorial diferente, de acordo com variações de torra (mais clara, média, mais escura) que vai lembrar frutas, o cacau, chocolate e não o amargor, que precisa de açúcar", esclareceu, lembrando que o café especial é universal, existe no mundo todo.

Gi fez questão de dizer que que escutar o consumidor final é um diferencial (Foto: Reprodução/ Instagram)

Desde o início, Gi Coutinho buscou dar cursos para o consumidor final. "É um mercado sempre promissor para as pessoas saberem que o café que elas merecem tomar, realmente, existe. Com toda crise no país, o café ainda é mais acessível que outras bebidas", pontuou.

A especialista lembrou que muitas safras não se repetem, tornando a experiência de beber café algo único. "É um luxo acessível, e muitas pessoas colecionam as embalagens para guardar a experiência", contou, lembrando que já fez uma colab com o artista plático Flip para o café Honey da Bahia, que teve uma obra de arte na embalagem de um café especial. Gi contou que o maior desafio do negócio é a logística para que o café chegue fresco para o consumidor final.

Estratégias

Ela fez questão de pontuar que tem a maior honra de ter a divulgação do boca a boca e de clientes famosos, como os cantores Maria Rita, Thiaguinho, Rashid e Don L, que possuem cupons de descontos na Pura Caffeina e que terminam atuando como divulgadores da marca. Durante a conversa, a jornalista e empresária contou sobre as novidades dos cursos com inscrições abertas para março e abril: Como Vender Café On Line e do Preparo Sensorial. Gi Coutinho reforçou a necessidade de que as pessoas se preparem para o mercado e que a evolução é fruto de trabalho duro.

A empreendedora reforçou que a vida e os negócios são feitos de coragem, e café (Foto: Reprodução Instagram)

"Não é simples ser empreendedor, por vezes é mais dor que amor. Quem tem um negócio precisa ouvir mais o cliente e no mais é saber que a vida é feita de coragem e café", gracejou.

Vale a pena lembrar que o programa Empregos e Soluções apresenta semanalmente uma história inspiradora sobre empreendedorismo. O programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Quem perdeu algum episódio pode buscar as gravações e ter acesso ao conteúdo quantas vezes desejar.