Empresário baiano cria filtro de ar condicionado para combater coronavírus

Durante 17 anos, o empresário Loyola Neto desenvolveu camisas para festas, abadás e confecções diversas para o segmento de entretenimento virando uma referência no setor. A consciência de que a área têxtil é um do mais poluentes do mundo e atento para as tendências de mercado, o empresário começou a investir em desenvolvimento sustentável e, há 12 anos, mudou o processo e a produção atuando numa proposta menos poluente. Os esforços renderam o prêmio de 2ª indústria mais sustentável da Bahia.

A pandemia impactou diretamente ao setor de eventos e, consequentemente, reduziu em 60% do faturamento da Loygus. Decidido a não se deixar derrotar pela Covid-19, Loyola trocou a produção de vestuário para máscaras com dupla proteção e, depois, com um tratamento antiviral. A experiência mostrou uma outra possibilidade e ele criou a Startup Salvar que produz um filtro para ar condicionado capaz de reduzir 99% a carga viral, incluindo o coronavírus, presente em ambientes fechados.

As histórias de Loyola Neto, da Loygus e da Salvar serão contadas na noite dessa quarta-feira, à partir das 18 horas, no programa ao vivo Empregos e Soluções, na página do Jornal Correio, no Instagram. Na oportunidade, a consultora e especialista em pequenos negócios, Flávia Paixão vai bater um papo com o empresário sobre inovação, resiliência e capacidade de recalcular rotas de um empreendimento.

No caso de Loyola, o novo produto se mostrou eficaz em 80% na redução de fungos e bactérias, sendo de fácil manuseio, podendo ser instalado em praticamente todos os aparelhos de ar condicionado. O funcionamento do produto ocorre como uma barreira filtrante do fluxo de ar no ambiente que retém agentes infecciosos virais e bacterianos, controlando dessa forma a disseminação de partículas contaminadas através do sistema de climatização.



Para saber sobre essa e outras novidades que o empreendedor vem desenvolvendo, não perca o Empregos e Soluções nessa quarta-feira, 30, às 18 horas.