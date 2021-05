Empresário baiano que se passava por francês havia 14 anos é indiciado no Amapá

Um empresário baiano de 53 anos foi indiciado na Polícia Civil do Amapá pelo crime de falsidade ideológica. De acordo com o G1 do Amapá, o homem usava há pelo menos 14 anos um documento sem qualquer validade onde dizia ser francês.

Com a identidade falsa, ele realizava negócios tanto no Brasil quanto na Guiana Francesa, que pertence à França.

As investigações descobriram que o suspeito conseguiu o documento falso no estado do Pará. Nele consta que o empresário é cidadão da Guiana Francesa.

Ainda de acordo com o G1, contra o suspeito foi aplicada a lei nacional na qual é permitido que o homem responda pelo crime no território brasileiro. Portanto, o empresário foi indiciado no Amapá.