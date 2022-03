Empresário de Paulinha Abelha diz que notou comportamento diferente na cantora dias antes de ela morrer

O empresário da banda Calcinha Preta, Diassis Marques, contou nesta sexta-feira (4) que dias antes de ela passar mal e precisar ser hospitalizada, notou um comportamento atípico na cantora. A artista morreu no dia 23 de fevereiro em Aracaju (SE), após 13 dias internada apresentando insuficiência renal.

A banda Calcinha Preta tinha se apresentado em São Paulo antes de ela voltar para Aracaju, no dia 11 de fevereiro. "Nos últimos dias, percebemos que ela estava um pouco irritada, ela era totalmente zen. Em São Paulo, na quinta, ela me chamou e disse que estava cansada porque a banda ainda não tinha entrado no palco, e ela não era de fazer aquilo. Ela nunca reclamava de nada: de hotel, de viagem, nada. Nesses quatro anos que estou com a banda, ela nunca reclamou de nada. Pelo contrário! Ela brincava com as situações adversas", disse à Quem.

O empresário disse que, em conversa com os integrantes da banda, eles concordaram que ela estava atipicamente irritada, e só depois que se sentiu mal, começou a falar que estava fraca, sem forças para viajar. Até o pediu para remarcar o voo.

"Ela embarcou às 9 horas da noite em Congonhas, mandou um áudio para uma pessoa da nossa equipe dizendo que estava fraca e tonta, mas que já estava melhorando. Ela chegou em Aracaju na madrugada, dormiu e, quando acordou, comeu alguma coisinha no café e foi para o hospital dizendo que estava fraca e tonta. Falei com ela na quinta à noite, quando ela estava embarcando. E ela disse que já estava melhor e ia ao médico. Ela era sempre muito otimista e tinha muita fé em Deus", lembrou.

Os resultados de exames que podem apontar a causa da morte de Paulinha Abelha devem sair em breve.

Homenagens

Diassis ainda contou, durante a entrevista, que ele e Bell Oliver, Silvânia Aquino e Daniel Diau estão abatidos com a morte da cantora. A banda retornará com um show em Mata Roma, no Maranhão, que terá uma homenagem à cantora. A marca da banda já foi alterada, com uma abelhinha inserida. O DVD que ela tinha gravado em Belém também será lançado.



O pai da cantora Paulinha Abelha, Gilson Nascimento, de 66 anos, ainda não sabe da morte da artista, segundo o empresário. Conhecido como Abelha, ele tem uma doença degenerativa e vive na casa que era da cantora, em Aracaju, onde tem tratamento por home care. A preocupação com o cuidado do pai era constante na vida de Paulinha, segundo Diassis.

"Acredito que a família não vai falar para ele. Acho que ele não resistiria. Acredito que ele já está sentindo porque ela não passava tantos dias sem vê-lo. A irmã de Paulinha falou ao pai que ela estava no hospital, e ele ficou agitado e teve febre. Então os médicos e o Clevinho (viúvo da cantora) decidiram não falar", explicou ele, em entrevista à revista Quem.