Empresário é achado morto dentro de pousada em Amaralina; polícia investiga

Um empresário foi achado morto dentro de um quarto de uma pousada no bairro de Amaralina na noite da segunda-feira (19). O corpo foi achado amarrado e com sangramento. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Roberto Neri Franco Lobo, de 57 anos. Segundo a polícia, ele estava no local acompanhado de um casal, que fugiu. Ainda não há informações sobre essas duas pessoas.

Uma equipe da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até a pousada e já encontrou Roberto sem vida. Os PMs isolaram a área para ação dos peritos e investigadores.

Depoimentos de testemunhas foram marcados. O corpo foi removido para perícia no Instituto Médico Legal (IML), que deve esclarecer a causa da morte. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) ficará à frente do caso.

O empresário era autor do livro "Hiperprodutividade" e coautor do "Terapeutas do século XXI". Nas redes sociais, ele se apresentava como escritor, hipnoterapeuta, psicoterapeuta, palestrante e empreendedor.