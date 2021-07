Empresário é preso por morte de agricultor que denunciou grileiros da Faroeste

A polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte do empresário Paulo Grendene, neste domingo (25). O suspeito, que é um empresário, teve o mandado de prisão cumprido, na 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Barreiras).

Ele é a sexta pessoa a ser presa na Operação Bandeirantes, que começou a ser deflagrada no último dia 21 pela Polícia Civil. Ao todo, já foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão, em três cidades do interior baiano.

O coordenador da 11ª Coorpin, o delegado Rivaldo Luz, reforçou a importância dessa prisão. “De acordo com as apurações, este empresário tem informações relevantes para contribuir com a elucidação do crime”, disse.

O suspeito, que estava foragido, prestará depoimento na sede da Coordenadoria, onde vai permanecer custodiado. As diligências referentes a esse caso devem continuar.