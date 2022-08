Empresário indiciado por atropelar e matar dentista é solto após habeas corpus

Após ser indiciado por homicídio doloso - quando há intenção de matar - pela morte da dentista Ranitla Bonella, de 23 anos, no trecho urbano da BA-001, em Ilhéus, no sul da Bahia, o empresário Tharcísio Aguiar, de 38 anos, deixou a prisão nesta terça-feira (30), após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder uma liminar de habeas corpus.



O documento foi expedido na segunda (29), porém, a publicação da decisão só foi publicada nesta terça-feira (30), por volta das 11h, ocorrendo a liberação do empresário 30 minutos depois.



No dia 26 de julho, Tharcísio foi preso no Presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, após se apresentar com o advogado criminalista Jacson Cupertino.



Entenda o caso

O caso aconteceu no dia 11 de junho. A vítima era recém-formada e estava em Ilhéus para fazer uma especialização em ortodontia. Ela foi atingida pelo veículo no momento em que atravessava a rodovia, em uma faixa de segurança. A jovem foi arremessada e chegou a bater em um guard-rail.



A defesa de Tharcísio disse que ele lamenta o ocorrido e que chegou a parar no local, mas alegou que não ficou para prestar socorro porque foi ameaçado por pessoas que presenciaram o acidente. O homem relatou ainda que está à disposição da família.



Ranitla chegou a ser atendida pelo Samu, que foi acionado por pessoas que passavam no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na rodovia. A jovem era de Eunápolis, onde foi sepultada no último dia 12 de junho.

Ainda em junho, a família da dentista fez um protesto pela prisão do motorista. "A cada relato a gente vê que o que aconteceu com minha filha não foi um acidente. Ele foi assassinada brutalmente, tiraram a vida da minha filha, esse monstro...", disse a mãe da jovem, Romênia, à TV Bahia. "Quantas vezes ela fez esse percurso e te garanto, ela fez da forma correta, como dá para ver, ela estava na faixa de pedestre quando esse bandido, assassino, atingiu a minha filha, tirou a vida da minha filha, olhou pro corpo da minha filhinha jogado no chão e foi olhar se o carro dele tinha amassado", afirmou, em meio a lágrimas. "Ele matou a minha filha e precisa pagar por isso".