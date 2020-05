Empresário Jaime Paes Mendonça morre em Salvador

O empresário Jaime Paes Mendonça morreu na madrugada deste sábado (30), no Hospital da Bahia, em Salvador. Filho mais novo de Mamede Paes Mendonça (1915-1995), ele deixa sua esposa, Elisângela Goes, e quatro filhos: Jaime Filho, Renata, Mateus e Andressa. As informações são do site Alô Alô Bahia.



O sepultamento, por causa da pandemia do novo coronavírus, seguirá as orientações dos órgãos de saúde e contará com, no máximo, 10 pessoas. A causa da morte não foi informada.

Segundo o site do grupo Paes Mendonça, Jaime é o caçula dos filhos do casal Mamede e Lindaura Andrade Mendonça e por muitos anos foi diretor comercial do grupo, até se desligar para montar o seu negócio próprio em Juiz de Fora (MG), onde fundou a rede de supermercados J. Paes Mendonça Ltda.

"Atualmente, após se submeter a algumas cirurgias, inclusive nos Estados Unidos, Jaime toca a sua vida empresarial e os seus negócios em Salvador", informa o site.

As lojas da empresa J. Paes Mendonça foram vendidas, e Jaime tinha participação nos aluguéis dos prédios. Hoje elas pertencem ao grupo Pão de Açúcar em sistema de arrendamento de 15 anos, com direito a compra no final desse prazo.