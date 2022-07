Empresário morre após moto que pilotava colidir com ônibus na Bahia

O empresário Marcos Sergio Menegatti, de 61 anos, faleceu após a moto que pilotava colidir com um ônibus nesta quarta-feira (27). O acidente aconteceu na BR-430, em trecho próximo à cidade de Bom Jesus da Lapa, no sudoeste baiano.

Marcos era dono de uma loja em Arraial da D'Ajuda, distrito de Porto Seguro. Ele estava acompanhado por um grupo de motociclista no momento do acidente.

A Câmara de Diretores de Eunápolis (CDL), da qual o empresário já foi presidente, publicou uma nota de pesar pelo seu falecimento do empresário.

"Solidarizamo-nos com a família, rogando à Deus que conforte seus corações e que dê forças para transformar toda a dor desta perda irreparável em fé e esperança. A CDL Eunápolis está em luto não somente pela ausência, mas também pela perda deste grande empresário e dos amados cidadãos Eunapolitanos", declarou.

A 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa apura as circunstâncias do acidente. Equipes policiais estiveram presentes juntamente com o Departamento Técnico e as guias de remoção e perícia foram expedidas.