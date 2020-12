Empresário que alugou a casa de Elba Ramalho pede desculpas e diz que acatará pedido da cantora

Repercute em escala nacional a matéria publicada no Alô Alô Bahia/Jornal CORREIO sobre a festa clandestina que aconteceu ontem à noite, na casa de praia da cantora Elba Ramalho, na Praia dos Nativos, em Trancoso. A residência estava alugada ao empresário Guilherme Souza, que conversou há pouco com o site Alô Alô Bahia.

“Eu, empresário Guilherme Souza, locatário do período do Réveillon da Casa de Elba Ramalho, venho pedir desculpas à cantora. Era um encontro apenas para os hóspedes da casa, mas infelizmente – com o boca a boca - tomou proporções inaceitáveis. Peço desculpas não só à Elba, mas à toda comunidade de Trancoso, e não voltará a acontecer”, disse Souza. “Inclusive, diante do ocorrido, estou acatando o pedido da Elba para a rescisão do contrato de locação”, finalizou.

Elba alugou casa a empresário

A cantora não estava no evento, já que está hospedada no ClubMed, que fica 10 km de sua casa, desde o último dia 26 e permanecerá lá até o próximo dia 6. Elba contou que soube da aglomeração enquanto assistia a uma missa.



