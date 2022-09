Empresário queima suposta obra de Frida Kahlo avaliada em R$ 53 milhões

Uma pintura feita pela mexicana Frida Kahlo, renomada no mundo das artes plásticas, foi queimada pelo milionário Martin Mobarak. De acordo com o New York Post, o empresário teria queimado a obra como parte de um lançamento de NFT (token não fungível).

Mobarak está sendo investigado pelo Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura do México. No vídeo, ele é filmado incendiando o desenho de Kahlo em um evento promovido em julho deste ano. A ação pretendia promover a venda de versões digitais da obra considerada rara e que fazia parte do tesouro nacional do México.

Ele alegou, também, que a venda dos NFTs de Frida beneficiará o Palácio de Belas Artes do México, o Museu Frida Kahlo de Coyoacán e várias instituições de caridade dedicadas à saúde das crianças.

No entanto, o Instituto Nacional de Belas Artes do México, nesta segunda-feira (26), revelou que uma investigação foi aberta: "No México, a destruição deliberada de um monumento artístico constitui um crime nos termos da lei federal sobre monumentos e zonas arqueológicas, artísticas e históricas".