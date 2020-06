Empresário xinga PM: 'Merda que ganha R$ 1 mil por mês enquanto ganho R$ 300 mil'

O empresário Ivan Storel, de 49 anos, foi preso na última sexta-feira (29), no Condomínio Alphaville, bairro nobre de São Paulo, após agredir verbalmente e ameaçar a esposa. Uma equipe Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, os soldados foram também foram vítimas da fúria do agressor.

“Você é um bosta. É um merda de um PM que ganha R$ 1 mil por mês, eu ganho R$ 300 mil por mês. Quero que você se foda, seu lixo do caralho. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano”, disse Storel a um policial militar que tentava se aproximar. O empresário se recusava a conversar com o agente.

De acordo com a PM, foi a própria esposa do empresário acionou a equipe após uma briga entre o casal.

“Não pisa na minha calçada, não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da puta”, berrava o empresário.

O PM solicitou reforço ao Comando de Grupo Patrulha, que, ao chegar no condomínio, prendeu Storel. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher.

No local, o caso foi registrado como desacato, desobediência, ameaça, injúria e violência doméstica. Após a queixa, o empresário foi liberado para voltar para casa.

'Surpresa'

O policial ofendido foi o Cabo Edson, que participou do programa 'Encontro com Fátima Bernardes', da TV Globo, para comentar o caso. O PM disse que não esperava que a situação tomasse grandes proporções.

"Infelizmente, já tinha me deparado com ocorrências semelhantes, mas não nessa proporção. Foi uma surpresa. [...] Nem sei como esse vídeo chegou nas redes sociais, mas chegou. Repercutiu de uma forma muito estrondosa. Não quis mostrar para a minha esposa e nem para os meus filhos porque não sabia como seria a reação deles", disse.

Sobre o comportamento durante o confronto, Edson afirmou:

"Recebi muita mensagem de apoio e de parabenização. Cabe ressaltar que esse tipo de comportamento da Polícia Militar é normal, porque nós somos treinamentos para confrontos nesse nível ou até pior [...] Nós temos que treinar isso para dar um bom atendimento ao cidadão. Recebi elogios, mas recebi também críticas. Quem me conhece, sabe que sou assim, independente do lugar", ponderou.