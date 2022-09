Empresas aéreas negociam implantação de voos diretos entre Salvador e Montevidéu

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) intermediou, na segunda-feira (5), uma reunião entre o Consulado do Uruguai e as empresas aéreas Gol e Latam. Em pauta, orientações para turistas uruguaios sobre documentos de viagem e implantação de voos diretos entre Salvador e Montevidéu, capital do país platino.

“A Bahia é muito procurada o ano inteiro pelos uruguaios, que preferem praias com águas quentes e possuem laços em comum com a cultura africana. Por isso, buscamos meios de tornar essas viagens mais ágeis e confortáveis”, explicou a cônsul-geral do Uruguai, María Noel Reyes.

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, ressaltou o esforço do governo na prospecção de voos para o estado, partindo do país vizinho. "Conseguimos voos fretados do Uruguai para a Bahia, no período da Semana Santa. Tivemos a confirmação de outros grupos de passageiros, agora em setembro, e vamos ver com as operadoras as perspectivas de pacotes para o Réveillon. Mas a nossa principal meta é conquistar voos regulares", pontuou.

“Avaliamos novos trechos para aumentar nossa malha aérea. Essa reivindicação dos governos da Bahia e do Uruguai será priorizada pela companhia”, sinalizou a executiva de Relações Institucionais da Gol, Alessandra Lugato. A Latam se comprometeu a fazer um estudo de viabilidade econômica da linha Montevidéu-Salvador.

