Empresas apostam no desenvolvimento da cultura de responsabilidade ambiental entre colaboradores 

É de amplo conhecimento que estar alinhado aos conceitos de responsabilidade ambiental e sustentabilidade é fundamental para os negócios de qualquer empresa. Porém, a mudança na forma como a corporação se relaciona com o meio ambiente só será efetiva se todos os seus integrantes também estiverem alinhados ao mesmo propósito. Em função disso, companhias em atuação na Bahia investem cada vez mais em ações de educação ambiental, entendendo que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora.

De acordo com Joana Kalid, proprietária da Compostar, iniciativa que atua em consultoria e comércio de soluções ambientais para destinação de resíduos, o mundo corporativo já despertou para o fato de a educação ambiental ser o único caminho para uma real mudança na cultura das empresas.

“Para as crianças que já crescem com esse estímulo ao cuidado com o meio ambiente na escola, o processo de conscientização é muito mais fácil do que para nós, adultos criados em meio à cultura do descartável”, explica. “Hoje, vemos as empresas incentivando a economia circular, modificando processos e, a partir do momento em que a companhia começa a se transformar, isso também tem um efeito nos colaboradores”, completa.

Apesar da resistência inicial que Joana observa em parte dos colaboradores das empresas junto às quais ela desenvolve o trabalho de consultoria, o contato gradativo com os conceitos ambientais e sustentáveis provoca um impacto positivo na rotina dos profissionais que chegam a levar para casa as práticas aprendidas no trabalho. “O fato é que ao longo do tempo perdemos essa rotina de reciclar e ter esse estímulo no ambiente de trabalho faz com que as pessoas reconquistem o prazer de colocar essas ações em prática. Por isso acredito que escola, poder público e empresas tem um papel importantíssimo na educação ambiental”, diz.

Cultura sustentável

Na indústria baiana não faltam exemplos de empresas que buscaram repensar a relação com os funcionários e cultura sustentável dentro do ambiente de trabalho e, também, junto às comunidades nas quais estão inseridas. Um deles é a TRONOX, produtora de pigmento de Dióxido de Titânio, que tem se empenhado em implantar programas internos de conscientização e engajamento concentrados nas diretrizes da economia circular.

Estas práticas vêm sendo incorporadas através de ações como a coleta seletiva, com coletores espalhados por toda a fábrica, incentivo para redução do uso de descartáveis, palestras e treinamentos que tratam da incorporação de hábitos conscientes sobre meio ambiente, usando inclusive a gamificação.

“Essas e outras ações mantêm a questão ambiental sob constante atenção, promovendo reflexão sobre atitudes que devemos adotar dentro e fora da empresa”_ Mário André Bernardo, o gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA)

No caso da CF Refrigeração, que trabalha com soluções em refrigeração residencial e empresarial, a preocupação com a reciclagem e tratamento de resíduos aumentou no último ano, quando a empresa viveu uma expansão rápida em meio à pandemia. Segundo o sócio-diretor da CF, Carlos Príncipe, o trabalho macro de coleta e destinação à reciclagem que hoje conta também com a parceria de associações e cooperativas também passou por uma mudança na rotina dos colaboradores.

“Da coleta seletiva nas dependências da empresa à consciência no uso de descartáveis, tudo isso ajudou nossos colaboradores a entenderem a importância do reaproveitamento, principalmente porque trabalhamos com resíduos que levarão muito tempo para decompor na natureza. Entender que a transformação maior começa nas pequenas atitudes é fundamental para mudar a cultura de produção como um todo”_Carlos Príncipe, sócio-diretor da CF Refrigeração

Compromisso sustentável

Um dos setores mais importantes da economia baiana, a mineração também tem demonstrado um grande empenho no desenvolvimento de programas permanentes de educação e preservação ambiental que envolvem tanto os colaboradores quanto as comunidades nas quais estão instaladas. Para o presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minerais Metálicos, Metais Nobres e Preciosos, Pedras Preciosas e Semipreciosas e Magnesita no Estado da Bahia (SINDIMIBA), Paulo Misk, o compromisso de construção de uma cultura sustentável é permanente.

“A mineração baiana assume seu papel de cuidar do meio ambiente. Fortalecemos entre nossas equipes e, também, nas comunidades vizinhas, o sentimento de consumo consciente e racional dos recursos naturais, bem como da responsabilidade de cada um. Nosso maior objetivo é deixar um mundo melhor para nossos filhos”_Paulo Misk, presidente do SINDIMIBA

Entre as iniciativas desenvolvidas pelas associadas ao sindicato destacam-se os Programa de Educação Ambiental e o Projeto Fazendo Arte com Sustentabilidade e Cidadania, que levam atividades educativas e práticas na adaptação de áreas recreativas com a construção de peças/estruturas reutilizando materiais descartados, plantio de mudas nativas da caatinga, despertando o senso crítico dos professores e alunos para o processo de preservação e reutilização.

Já no ramo de papel e celulose, a Suzano desenvolve o Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental nas comunidades dos municípios de Caravelas e Nova Viçosa, que têm o intuito de promover a gestão territorial e a melhoria da qualidade de vida das populações e do ambiente natural, incentiva a formação crítica e participativa das comunidades. Entre as ações do programa estão cursos de educação ambiental como ferramenta de inclusão digital e a formação de jovens lideranças, que contribuem na criação de agentes multiplicadores para atuar nas organizações comunitárias. Para o gerente de Sustentabilidade da empresa, Marcelo Gomes, uma das principais diretrizes é contribuir para o futuro através de uma cultura de sustentabilidade que envolva a companhia e a sociedade em prol do mesmo propósito.

“A Suzano busca agir efetivamente na preservação do meio ambiente, atuando tanto no monitoramento quanto na restauração e proteção das áreas nativas_ Marcelo Gomes, gerente de Sustentabilidade da Suzano

A companhia também se preocupa em contribuir para o futuro, engajando a comunidade por meio de programas de educação ambiental, conscientizando e formando lideranças locais para serem multiplicadores e multiplicadoras. Essas ações vão ao encontro dos direcionadores da Suzano de gerar e compartilhar valor e só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma Marcelo Gomes, gerente de Sustentabilidade da Suzano.

