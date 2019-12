Empresas baianas concorrem em prêmio de melhores práticas; veja lista

Nesta terça-feira (10) as melhores práticas de gestão de pessoas no estado serão conhecidas em mais uma edição do Prêmio Ser Humano, promovido pela regional baiana da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Bahia). O evento de premiação acontece no Hotel Fiesta, no Itaigara, com a revelação dos vencedores em cinco categorias: Desenvolvimento, Administração, Sustentabilidade, Acadêmico e Jovem.

Diferentes organizações baianas puderam inscrever seus cases entre os meses de maio e julho e as iniciativas inscritas foram avaliadas por uma comissão julgadora. Entre os finalistas da edição desse ano, estão Laboratório Sabin, Santa Casa da Bahia, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Grupo CAM, Grupo de Medicina Nuclear, Embasa, Qualirede, São Jogue, Pirelli, Águia Branca, Núcleo de Defesa Comunitária (Nudec), Câmara de Mediação e Arbitragem (Meu mediador) e Sesi-Fieb.

Os três vencedores melhor colocados, um de cada categoria, vão participar da seletiva nacional promovida pela ABRH Brasil. As inscrições para participar da cerimônia de premiação já estão abertas e podem ser feitas através do endereço https://app.associatec.com.br/areaassociados/. Associados pagam R$ 120,00 e não-associados, R$ 180,00.

Conheça cada um dos cases finalistas:

Categoria Desenvolvimento

· Laboratório Sabin - Educação Corporativa e Desenvolvimento de Carreira - Os Impactos em Desenvolvimento Pessoal e Profissional através da Universidade Corporativa

· Santa Casa da Bahia - Circuito Play ROPs: Utilização da Metodologia Ativa no Processo da Acreditação Hospitalar

· Grupo CAM - Posologia do Bem Viver na Vida e no Trabalho

· Pirelli - Programa Transformar

· Águia Branca – Projeto Pega Visão

· Câmara de Mediação e Arbitragem - Meu Mediador com Cegos- Projeto de Capacitação de Mediadores Cegos

· Sesi-Fieb - Projeto Vira Vida: Transformando Histórias de Meninas e Meninos na Bahia & Programa Mãos Dadas pela Transformação.

Categoria Sustentabilidade

· Embasa - Jovem Aprendiz - Uma abordagem Integral empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A

· Grupo de Medicina Nuclear - Projeto Germinando: Transformando Lixo em Empreendedorismo, Sustentabilidade, Responsabilidade Ambiental e Social

· Nudec - Valorização da Diversidade: Cuidado social no Fazer Comunitário

Categoria Jovem

· São Jogue - Programa Monitoria # Smart: People Entertainment Creative Food.

Categoria Administração

· Qualirede - A Hora é Essa - Um Desafio a Novos Hábitos & Programa Baby - Cuidando de Quem Cuida.

Categoria Acadêmica

· UNEB - Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária no Antigo Quilombo Cabula.