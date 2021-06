Empresas da Novonor ganham certificado ISO de gestão antissuborno

A Novonor, antiga Odebrecht, anunciou nesta quarta-feira (23) que conquistou o certificado ISO 37001 - Sistema de Gestão Autossurbono, depois de uma auditoria feita por empresa internacional. A empresa diz que o selo marca um momento marcante na transformação do grupo. “É um selo que demonstra aos nossos clientes e à sociedade como são autênticas e determinadas as nossas ações de transformação”, avalia o diretor presidente do grupo, José Mauro Carneiro da Cunha.

Há poucas semanas, outras empresas do Grupo Novonor receberam o mesmo certificado: a indústria petroquímica Braskem, a empresa de engenharia e construção OEC, o braço de óleo e gás Ocyan e a Vexty, entidade de previdência privada do grupo. A certificação vale por três anos, com visitas anuais para conferência de que os resultados ainda se mantém.

Classificando de uma "conquista valiosa", José Mauro diz que esse é mais um passo importante em demonstrar para a sociedade as mudanças na empresa. “É um selo que demonstra aos nossos clientes e à sociedade como são autênticas e determinadas as nossas ações de transformação”.

Gerente de Conformidade da Novonor, Cristina Lepikson também destaca a importância do resultado. "É mais uma certificação de todo trabalho que vem sendo construído e colocado em prática desde 2016. A gente vem nessa jornada de transformação e receber essa certificação, sair sem nenhuma não conformidade, nenhuma recomendação de melhoria, é uma vitória para toda empresa. Depois de tantos anos trabalhando e desenvolvendo as ferramentas, para nós foi uma grande alegria", diz.

Para fazer a certificação, um auditor vai à companhia e acompanha todo o trabalho, entrevista os funcionários, tem acesso a documentos e sitemas, para confirmar a efetividade das ações da companhia no quesito. "É um processo bastante exaustivo", diz Cristina. "Agora vem o desafio da manutenção".

Ela cita algumas medidas adotadas pela empresa nesse processo de conformidade. "Existem medidas que são mais subjetivas, que vêm do desenho da governança na empresa, da participação deles no processo, mas também há questões mais práticas. Como se dá o processo de contratação de fornecedores, prestadores de serviços, por exemplo. A due dilligence é um requisito prático, saber quem você está contratando, se existe algum risco no perfil. Quando você contrata um terceiro, você assume o risco do trabalho dele", diz. "Outra situação é toda parte de treinamento e capacitação nos temas de conformidade e antissuborno. Temos um plano anual de comunicação colocado em prática, um plano anual de capacitação", cita.

Mudanças

Depois de fazer acordo com a maioria dos credores, a empresa teve a homologação em julho do ano passado do Plano de Recuperação Judicial. Em novembro, chegou ao fim o monitoramento externo independente que o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) e o Ministério Público Federal do Brasil (MPF) realizavam nos últimos 3 anos na Novonor.

Com isso, foi reconhecido que havia uma consistência no sistema de conformidade da empresa. A última ação em relação ao monitoramento do MPF foi em maio deste ano, com a homologação do programa de integridade do grupo.

Em dezembro, foi apresentada a nova marca Novonor e apresentadaa Visão 2030, com o direcionamento estratégico e propósito da empresa para o futuro.