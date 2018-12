Empresas do Canadá abrem vagas para brasileiros

Empresas da cidade de Quebec, no Canadá, estão em busca de brasileiros com formação nas áreas de TI, saúde e usinagem e que falem francês. Ao todo, são 228 vagas disponíveis para analistas, soldadores, cuidadores de pessoas debilitadas, programadores, dentre outros. Os interessados podem cadastrar os currículos, até 6 de janeiro, no site Quebec em Tete (https://www.quebecentete.com/pt/). O processo seletivo prevê entrevistas por videoconferência no Skype entre os dias 18 de fevereiro e 1º de março de 2019. Os contratos oferecidos pelas empresas canadenses são temporários e variam entre um e três anos.

Simm inicia novo projeto

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) iniciou ontem um ciclo de palestras voltado ao desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas surdas de Salvador. O próximo encontro será nesta sexta-feira. Para participar das palestras, os interessados devem entrar em contato através do e-mail qualificacaosimm@salvador.ba.gov.br.