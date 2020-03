Empresas investem na contratação de energia solar e eólica

Mercado livre

O mercado livre de energia, onde as empresas contratam os recursos diretamente dos produtores, é o novo vetor de crescimento para a energia renovável no Brasil. Para o setor energético, a demanda da iniciativa privada supre uma lacuna importante porque os leilões do chamado regulado vinham contratando um volume de energia insuficiente para garantir a viabilidade dos projetos. Do lado das empresas que estão contratando a energia, contam a favor o baixo custo e a possibilidade de mostrar comprometimento ambiental. “O Brasil é um país que tem alguns desafios, mas a gente vê um potencial muito grande, sobretudo no Nordeste. O país precisa de energia competitiva e os consumidores privados de grande porte estão olhando cada vez mais para a contratação dessa energia limpa e competitiva”, destaca o CEO da EDF Renewables, Paulo Abranches.

“As contratações de empresas privadas se tornaram um caminho muito importante porque os leilões, o mercado regulado, já não tem volume suficiente. Somos obrigados a buscar contratos no mercado livre. É uma realidade nova e desafiadora”, destaca o CEO da EDF Renewables, Paulo Abranches. A Braskem, por exemplo, é um dos grandes clientes conquistados pela EDF. Recentemente, a petroquímica anunciou um contrato de 20 anos, estimado em R$ 400 milhões para o Complexo Eólico Folha Larga, em Campo Formoso.

CEO da EDF Renewables, Paulo Abranches (Foto: Divulgação) Parque eólido da EDF Renewables (Foto: Divulgação)

Na Bahia

A EDF é uma empresa francesa que chegou ao Brasil em 2015 através de investimentos na Bahia. Segundo Paulo Abranches, o estado é o que concentra o maior volume de investimentos da EDF no Brasil. Já foram investidos R$ 800 milhões e até o início de 2022 estão previstos mais R$ 2 bilhões. “O potencial que a gente vê na Bahia é gigantesco. Tem os melhores recursos mundiais em nível eólico e a nível solar também é abençoada pelos deuses com uma capacidade de gerar energia muito importante”, destaca Abranches.

Investimentos em alta

Em meio às incertezas provocadas pelo avanço do coronavírus, a SDE comemora um crescimento de 84,8% no volume de investimentos implantados a partir de protocolos de intenções nos meses de janeiro e fevereiro, em comparação com mesmo período de 2019. Foram investidos agora R$ 1,2 bilhão, contra R$ 686,6 milhões no ano passado. A previsão de investimentos nos protocolos de intenções também subiu, de R$ 174,5 milhões no ano passado para R$ 633,7 milhões, com previsão de geração de 740 novos postos de trabalho. A Bahia tem 365 empreendimentos em processo de implantação, com previsão de R$ 35 bilhões em investimentos e oferta potencial de 49,4 mil postos de trabalho. Até 2022, a previsão é que 60% dos investimentos entrem em operação. O segmento de eletricidade e gás vai investir R$ 14,6 bilhões e gerar 4,2 mil empregos.

Acordo global

A Global Battery Alliance, parceria público-privada com 80 membros da cadeia produtiva de baterias e o setor público, lançou um acordo com 10 princípios-chave para promover a produção sustentável dos produtos. De acordo com informações divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial, as organizações que apoiam iniciativa têm receitas combinadas de aproximadamente US $ 1 trilhão. O CEO da ERG e co-presidente da Global Battery Alliance, Benedikt Sobotka, destaca a importância do acordo para o futuro. “A principal meta da ERG é trabalhar com todos os membros da Aliança para erradicar o trabalho infantil na cadeia de produção e valor da bateria”, diz o CEO da empresa, que controla a Bamin.

História do Porto

Uma mostra itinerante vai marcar as comemorações pelos 20 anos do Tecon Salvador, controlado pela Wilson Sons, uma empresa que também nasceu na Bahia em 1837 (terceiro CNPJ brasileiro) e um dos maiores operadores logísticos do país. Com vinte painéis, "Porto de Salvador - Conexões históricas da Baía de Todos os Santos" conta boa parte da história econômica da Bahia. Dia 18, a exposição será apresentada ao público interno do Tecon, em seguida será aberta à visitação na Codeba, entre 30/03 e 10/04 e de 13 a 24 de abril, na Fieb. Outros espaços estão sendo cogitados para receber a mostra até junho.

Novas opções

A plataforma de investimentos Bloxs aposta na mudança do cenário de investimentos no Brasil para continuar crescendo. Recentemente, a fintech baiana recebeu um aporte da DomoInvest, um dos principais fundos de venture capital do Brasil, para acelerar o processo de expansão. "O cenário definitivamente mudou", destaca Felipe Souto, CEO da Bloxs. "O investidor brasileiro vivia em céu de brigadeiro e não sabia. Hoje a Selic está no menor patamar da história em 4,25% a.a. que ainda pode ser reduzida ao longo do ano diante do atual quando de corona virus e a guerra petróleo", analisa.

Aniversário

O Fera Palace Hotel lançou uma promoção para comemorar o aniversário de Salvador, no próximo dia 29. Até o final deste mês quem comprovar residência na Bahia terá tarifas especiais no hotel. Para mais informações e reservas, o hóspede precisa fazer a solicitação diretamente ao hotel através do telefone (71) 3036-9202 ou por reservas@ferahoteis.com.