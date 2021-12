Empresas têm utilizado o desenvolvimento tecnológico para melhor atender às necessidades da sociedade

Para o enfrentamento da pandemia tivemos uma grande e fundamental aliada: a vacina. Ela foi desenvolvida mais rapidamente graças a diversos fatores, mas especialmente à tecnologia, que possibilitou que a indústria farmacêutica desenvolvesse, produzisse e comercializasse os imunizantes essenciais o quanto antes para a superação da crise sanitária.

Flávio Marinho, gerente executivo de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC, explica que a indústria, de uma forma geral, é uma das principais disseminadoras de desenvolvimento tecnológico do mundo. Ele ressalta que, muito além de utilizar a tecnologia para lançamentos de produtos, o setor promove soluções para situações críticas da sociedade, como a pandemia.

“É nos processos industriais que também estão situadas as principais inovações tecnológicas do mundo. Por trás de um carro ou qualquer outro produto industrial há muita tecnologia. Um grande percentual do valor agregado a estes produtos vem das inovações que são geradas para resolver o que até então não era resolvido. Um bom exemplo disso são as vacinas, que é um produto físico desenvolvido, produzido e comercializado pela indústria farmacêutica. Por trás dos imunizantes existem inúmeras tecnologias, estudos e desenvolvimento que faz ser possível resolver uma situação tão crítica como a sociedade tem passado agora”, ressalta Flávio Marinho.





Logística

Outro exemplo do uso da tecnologia para atender às demandas da sociedade vem da Baía de Todos os Santos. A Wilson Sons, que celebrou, no primeiro trimestre de 2021, os 21 anos de atuação do Tecon Salvador, vem realizando investimentos e melhorias na área tecnológica. Não é à toa que a empresa transformou o porto da capital baiana em um dos mais importantes terminais do país e uma das instalações mais competitivas na América do Sul.

No ano passado, o Tecon Salvador movimentou 342.398 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), um crescimento de 2,4% em relação a 2019, quando foi registrado o recorde de 334.448 TEU. Entre os grandes destaques do ano, está a exportação de frutas, modalidade em que o terminal baiano liderou, no Nordeste, o embarque de manga e uva durante a safra no segundo semestre, com 34% do mercado.

Ao longo dessas mais de duas décadas, a Wilson Sons investe continuamente em infraestrutura, compra de equipamentos, sistemas “state of the art” e treinamento da equipe do terminal baiano. Com arrojada infraestrutura aliada à logística 4.0 e padrões ambientalmente sustentáveis, dispõe de equipamentos equiparáveis aos mais modernos presentes na atividade portuária mundial, a exemplo da sua frota de 06 STS Super Post-Panamax, 3 STS Panamax e 16 RTGs, todos com sistema de regeneração de energia.

“A história da Wilson Sons na Bahia soma quase dois séculos. A companhia começou suas atividades no porto de Salvador e chegou a ser responsável por prover 70% do carvão mineral importado para a geração de energia em todo o Brasil. Em 2000, a inauguração do Tecon Salvador renovou a nossa presença no estado. Hoje, somos o maior hub de logística portuária do norte e nordeste, atendendo as principais linhas marítimas do comércio exterior, além de termos um papel fundamental para o desenvolvimento da economia do estado e atração de novos negócios”, Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador.





Atendimento

A tecnologia tem se tornado uma grande aliada também na hora do relacionamento com o cliente. A Vitalmed, primeira empresa do Norte Nordeste a oferecer o serviço de Atendimento Pré Hospitalar, tem usado ferramentas digitais para atender as demandas dos seus clientes. Uma das novidades é um plano voltado para o público universitário que é totalmente virtual.

Apesar dos investimentos em tecnologia para melhor atender às demandas dos clientes, João Carlos Lacerda, executivo de Negócios e Marketing do Grupo Vitalmed, conta que é preciso também ter preocupação com o público em transição para o digital, formado especialmente pelas pessoas mais idosas. A empresa colocou uma plataforma automática de atendimento na Central de Relacionamento, mas sempre deixando a opção de uma ligação direta com uma atendente.

A Vitalmed oferece ainda o VitalSac, no Shopping da Bahia, que atende todas as demandas do grupo de forma presencial. Para se ter uma ideia da necessidade de abraçar o público ainda em processo de adaptação à tecnologia, o posto de atendimento arrecada, por mês, cerca de R$ 120 mil de pagamentos de mensalidades.

“Enxergamos com naturalidade e procuramos entender a necessidade de cada público. Cerca de 60% de nossa carteira de associados tem mais de 60 anos, e para este público as ações precisam ser de fácil acesso em todos os canais. Para o público mais jovem a tecnologia já é uma rotina, e para eles a comunicação e processos digitais são mais fáceis de assimilar”, conta João Carlos Lacerda.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.