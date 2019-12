Emprestado pelo Bahia, Tiago rescinde contrato com o Lanús

O elenco do Bahia ganhou mais um nome para 2020. Nesse caso, trata-se de um velho conhecido do torcedor. O zagueiro Tiago, que estava emprestado ao Lanús até junho do próximo ano chegou a um acordo e rescindiu o contrato com o clube argentino. A princípio, ele volta para o tricolor, já que tem contrato com o Esqiadrão até o final da próxima temporada.

Tiago chegou ao Bahia em 2016 e ajudou o tricolor a conseguir o acesso à Série A. Em janeiro deste ano ele foi emprestado para o Lanús com passe fixado. Na equipe argentina, ele fez apenas dez jogos e era opção constante no banco de reservas.

No Tricolor, Tiago vai disputar posição com Lucas Fonseca, Juninho e Wanderson. Além do defensor, outros jogadores que estavam emprestados para outras equipes voltam ao clube. São eles: o meia Régis, o volante Yuri e o atacante Edigar Junio. A reapresentação do elenco será no dia seis de janeiro, na Cidade Tricolor.

Entre as caras novas o Bahia só anunciou até o momento a chegada do meia Daniel, ex-Fluminense. O tricolor acertou também o empréstimo do volante Jádson, que pertence ao Cruzeiro.