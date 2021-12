Emprestado pelo Vitória, João Victor é anunciado pelo Guarani

O Guarani anunciou, nesta quarta-feira (22), o zagueiro João Victor como reforço para a temporada 2022. O jogador de 24 anos foi emprestado pelo Vitória ao Bugre até o fim da Série B 2022.

O defensor é aguardado em Campinas no início de janeiro, para começar a pré-temporada com o restante do elenco do técnico Daniel Paulista. Além da segunda divisão, o Guarani terá pela frente as disputas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

João Victor foi revelado pelo Santa Cruz e chegou ao Vitória em 2019. Com a camisa rubro-negra, atuou em 66 jogos, e marcou três gols. O contrato dele com o Leão é válido até dezembro de 2024.